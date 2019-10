Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul procurororului general interimar al Romaniei, Radu Horatiu, a vorbit, vineri, la lucrarile EUROJUST despre necesitatea digitalizarii in spatiul de Justitie al Uniunii europene, consecinta fiind operarea mult mai rapida a datelor si transmiterea acestora in timp mult mai scurt, potrivit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus joi, in procesul lui Darius Valcov, sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la aplicarea deciziei Curtii Constitutionale privind rejudecarea unor dosare de coruptie, deoarece completurile de trei judecatori nu ar fi fost specializate.…

- Comisia Europeana (CE) a sesizat joi - cu trei zile inaintea alegerilor legislative poloneze - Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) impotriva Poloniei, cu privire la un nou regim disciplinar al judecatorilor care, apreciaza Bruxellesul, le ”submineaza independenta”, relateaza AFP, potrivit…

- Danemarca, susținuta de alte 10 țari ale Uniunii Europene, a cerut interzicerea, la nivel european, a vehiculelor diesel și pe benzina pana in 2040, pentru a combate schimbarile climatice, relateaza Euronews.Danemarca a facut propunerea in cadrul unei reuniuni a miniștrilor UE de mediu desfașurata…

- Un furnizor de servicii de stocare-hosting precum Facebook poate fi obligat sa elimine comentarii identice si, in anumite conditii, echivalente cu un comentariu care a fost declarat anterior ilicit, a decis joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), releva un comunicat al acestei instante europene.…

- Procesul prin care erbicidele si pesticidele ce contin glifosat sunt aprobate in Uniunea Europeana nu este gresit, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), informeaza dpa. Decizia a venit ca raspuns la un caz din Franta deschis impotriva unor activisti pentru mediu care…

- Fostul deputat Theodor Nicolescu, condamnat in prima instanta la noua ani si patru luni de inchisoare cu executare in dosarul ANRP, in care sunt judecati intre altii si fostul sef al ANI dar si fosti vicepresedinti ai Autoritatii, cere acum instantei supreme sa transmita o intrebare Curtii de Justitie…

- Verificarea regulata a potentialului de risc al partenerilor de business devine din ce in ce mai stringenta. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) aplica, deja de cativa ani, principiul preluat din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene care stabileste ca, atunci cand are loc…