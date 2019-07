Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Bogdan Licu a dispus, vineri, efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, pentru a fi analizat modul in care procurorii din structura au supravegheat cercetarea in cazul fetei din Olt.„Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, anunța ca va face apel in termenul prevazut de judecatorie, de cinci zile, cu privire la soluția data astazi in cazul Sorinei. Magistratii...

- Procurorul general interimar din cadrul CSM, Bogdan Licu, a oferit ,astazi, prima reactie privind decizia judecatorilor de la Curtea de apel Craiova, de ieri, de a respinge cererea de revizuire a adopției internaționale. In consecinta, fata din Baia de Arama a ramas cu parintii adoptivi din Statele…

- Inspecția Judiciara a dispus inceperea unei cercetari disciplinare fața de Maria Pițurca, procurorul din cazul Sorinei, fetița din Baia de Arama. Directia de inspectie pentru procurori a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de procuror Maria Antoneta Piturca, de la Parchetul de pe langa Curtea…

- Procurorul general interimar a anunțat, luni dimineața, deschiderea unui dosar penal in cazul preluarii in forța a fetiței din Baia de Arama. “Vreau sa incep prin a va asigura ca, in calitate de procuror, și, cu atat mai mult, de procuror general, nu tolerez abuzuri și nu voi acoperi greșeli”, le-a…

- Procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a declarat, luni dimineata, ca nu tolereaza abuzuri si nu va acoperi greseli, fiind deschis un dosar penal in rem in cadrul caruia vor fi verificate toate aspectele legate de preluarea de la asistentul maternal din Baia de Arama, judetul Mehedinti, a fetitei…

- Femeia care a preluat-o cu forța, cu ajutorul mascaților, pe fetița de 8 ani din Baia de Arama, județul Mehedinți, și-a explicat gestul. Este vorba despre procurorul de caz, de la Curtea de Apel Craiova, care a avut misiunea de a lua copilul de langa asistenții maternali pentru a fi data parinților…

- Verificarile vizeaza modalitatea in care procurorul a exercitat supravegherea cercetarii penale in acest caz, inclusiv in ceea ce priveste coordonarea activitatii de efectuare a perchezitiei domiciliare de vineri.