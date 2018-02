Stiri pe aceeasi tema

- Mihaiela Iorga Moraru, procuroarea pe care Laura Codruța Kovesi o acuza ca din cauza ei a fost clasat dosarul Microsoft și i-a facut plangere la Inspecția Judiciara, spune ca șefa ei știa tot ce se intampla in dosar. Mai mult, Moraru a declarat, la B1 TV, ca a fost o ședința cu conducerea Direcției…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat vineri ca nu are niciun motiv sa isi dea demisia din functie, adaugand ca a sesizat Inspectia Judiciara in legatura cu dosarul Microsoft.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef DNA, a reacționat, vineri, pentru prima data in scandalul declansat de dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris. Aceasta a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Ziare.com, la o zi dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca “Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri ...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat vineri ca reprezinta un caz izolat situatia din dosarul Microsoft, in care fata de sase fosti ministri s-a dispus clasarea cauzei deoarece faptele s-...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat vineri ca reprezinta un caz izolat situatia din dosarul Microsoft, in care fata de sase fosti ministri s-a dispus clasarea cauzei deoarece faptele s-au prescris, iar fata de altul pentru ca nu a existat fapta. "Este o situatie pe care…

- Prima reacție a Codruței Kovesi în scandalul cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Procurorul șef al DNA a declarat, la o zi dupa ce DNA a anunțat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca a cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 miniștri din dosarul

- Laura Codruța Kovesi spune ca de vina pentru ca a trebuit sa claseze dosarul Microsoft e Inspecția Judiciara! Conform șefei DNA, care a evitat, la intrebarile Digi 24, daca are vreo vina in acest caz, ca IJ este cea care ar fi trebuit sa vada, la controalele pe care le-a efectuat la Direcție, ca…

- DNA a anunțat, ieri, ca dosarul Microsoft a fost finalizat și ca a fost clasata cauza fața de șapte foști miniștri: Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu.

- Parchetul General, prin dispoziția procurorul șef Augustin Lazar, a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, care a instrumentat dosarul...

- Parchetul General are o reactie similara cu DNA privind dosarul Microsoft si arata ca principal responsabil al prescrierii faptelor procurorul care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga, mentionand ca in acest sens a fost sesizata Inspectia Judiciara pe 20 septembrie 2017.

- Parchetul General informeaza ca a sesizat Inspecția Judiciara inca din septembrie 2017 in privința procurorului DNA Mihaela Iorga Moraru, care a instrumentat dosarul Microsoft inainte de a fi data afara de la DNA de Laura Codruța Kovesi, dupa ce șase miniștri au fost scoși de sub urmarirea penala…

- Procurorul general Augustin Lazar a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, în legatura cu clasarea din dosarul Microsoft în cazul mai multor fosti ministri. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor:…

- DNA a anuntat ca nu mai putin de sapte fosti ministri ai Comunicatiilor sau Educatiei au scapat de acuzatiile aduse de procurori in dosarul Microsoft. Totul ca urmare a faptului ca a intervenit prescrierea. Printre ei si Dan Nica, Ecaterina Andronescu si Mihai Tanasescu. Procurorul de caz a fost Mihaiela…

- Mihaiela Iorga Moraru, procurorul care a instrumentat dosarului Microsoft, sustine ca nu are ce sa isi reproseze privind activitatea in aceasta cauza, mentionand ca si-a facut treaba. Precizarea, dupa clasarea acuzatiilor in privinta mai multor fosti ministri, ca urmare a prescriptiei.ULTIMA…

- DNA anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, ca dosarul Microsoft a fost finalizat si ca s-a dispus clasarea clauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu. Prejudiciul in acest dosar,…

- Decizie incredibila in dosarul Microsoft! Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au…

- Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au prescris.

- Fostul șef Microsoft, Dinu Pescariu, Claudiu Florica și Gabriel Sandu au fost trimiși in judecata de DNA in dosarul Microsoft. Pe de alta parte, șapte foști miniștri au scapat de acuzații fiindca faptele pentru care ei au fost anchetați s-au prescris. Procurorul care a demarat anchetarea acestora pentru…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma ca prin modificarile Legilor Justitiei nu se doreste eficientizarea si reformarea sistemului, ci dependenta procurorilor de ceva, ''de ministrul Justitiei sau de politic'', potrivit unui interviu acordat Agerpres.

- Dinu Pescariu s-a prezentat, vineri dimineata, la DNA, pentru a fi informat de catre procurori ca are calitatea de inculpat in dosarul disjuns din cauza Microsoft. Acuzatiile din acesta cauza vizeaza spalarea de bani.

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA intr-un nou dosar de coruptie. Conform Antena 3, procurorii il acuza pe Blejnar de luare de mita. Dosarul este instrumentat de procurorul Carmen Damian. Blejnar a ajuns deja la al patrulea dosar penal, acesta din urma…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a jurnalistului Cristian Tudor Popescu in contextul ultimelor dezvaluiri din dosarul Revoluției din decembrie 1989.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre dezvaluirile din dosarul revoluției…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- CSM a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au spus surse din CSM, pentru Agerpres. Decizia ar fi fost luata cu 9 voturi ”pentru” și 7 ”impotriva”. In 26 septembrie, Laura Codruța Kovesi a solicitat CSM sa analizeze daca afirmatiile ministrului…

- Procurorul care a instrumentat dosarul Filat, Adriana Bețișor, a caștigat concursul de ocupare a fotoliului de procuror șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de Directiei Judiciare a Procuraturii Generale, Mircea Roșioru.

- Procurorul-sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca in dosarul „Black Cube”, in care e ivestigheaza spionarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este in derulare o a doua comisie rogatorie in Israel. Urmeaza ca aceasta comisie sa se intoarca in Romania si mai urmeaza o constatare tehnica, ar fi…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca, in cazul in care vor fi adoptate propunerile de modificare si completare a Codurilor penale, in unele situatii orice ancheta va fi deschisa va fi fara eficienta, iar lupta cu coruptia nu va mai fi aceeasi."Atunci cand doresti sa ai eficienta…

- Dinu Pescariu, aflat sub control judiciar in dosarul Microsoft, a cerut marti judecatorilor ICCJ sa plece, in perioada 28 decembrie - 8 ianuarie, din tara, intrucat trebuie sa fie alaturi de doi copii de la clubul sau sportiv, care participa la un turneu. Procurorul spune ca acesta vrea in vacanta.

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat joi, in legatura cu dosarul deschis in urma unui incident in care a fost implicat deputatul Ion Terea, ca "se vor face cercetari cum se fac in dosarele penale fara nicio discriminare", potrivit Agerpres.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro. "Mai mult de un sfert din inculpatii trimisi in judecata in 2016 au comis infractiuni de…

- Toader, despre atacul lui Tariceanu la adresa DNA: E vorba de libertate de exprimare Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, solicitat sa comenteze faptul ca procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, l-a reclamat pe presedintele Senatului la CSM, ca, asa cum a zis in cazul sau ca e vorba…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cere CSM sa faca verificari cu privire la atacurile constanete la adresa institutiei lansate de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. DNA spune ca gravitatea atacurilor lui Tariceanu sporeste zi de zi si, in pofida faptului ca, prin hotarari…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social, ca anul trecut in rechizitoriile pe care DNA le-a facut pe infractiunea de abuz in serviciu sechestre instituite de procurori au fost de 263 milioane de euro. Anul acesta,…

- Aparent, unul dintre „avantajele” prezentate parintilor cu scopul de a incuraja achizitionarea dispozitivelor smartwatch pentru copii nu este pe placul autoritatilor europene, care le-au etichetat pe acestea drept dispozitive pentru spionat si le-au interzis cu totul de la comercializare. Desi tentanta…

- Scene emotionante in fata magistratilor de la Inalta Curte! Fostul deputat Cristian Rizea le-a povestit judecatorilor, in lacrimi, cum procurorul Jean Uncheselu l-a supus pe perioada anchetei la presiuni enorme. Rizea sustine ca procurorul a aflat ca ar dori sa adopte un copil si a chemat-o la audieri,…

- Este razboi total in Justiție și se ataca de pe toate fronturile. Cazul Mihaelei Iorga Moraru a fost indelung dezbatut la toate televiziunile, iar speța este departe de a fi rezolvata. In momentul de fața procurorul DNA este anchetat, culmea, tot de DNA (Ploiești), fiind suspecta de favorizarea faptuitorului…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, ignora decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) și refuza in continuare sa se prezinte in fața Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009. Kovesi i-a anunțat, marți, pe mebrii Comisiei ca nu se va prezenta pentru…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis o scrisoare Comisiei de ancheta parlamentara privind alegerile prezidentiale din 2009 prin care ii anunta pe senatori si deputati ca nu se va prezenta la audieri la sedinta de miercuri, relateaza Digi 24."In legatura cu adresa dumneavoastra nr.…

- Fostul pedelist Septimiu ȚURCAȘ a fost trimis in judecata dupa ancheta Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj in 2015. In vara anului urmator baiatul acestuia Adrian ȚURCAȘ s-a casatorit cu fata procurorului de la Salaj, Crin Bologa -fost șef al DNA Cluj. Aparent, la nunta celor doi tineri au…

- Parchetul General a inchis dosarul legat de inregistrarile cu Laura Codruța Kovesi , deschis in urma sesizarii DNA dupa ce acestea au aparut in presa. Parchetul General a clasat dosarul legat de inregistrarile cu Laura Codruța Kovesi, deschis in iunie 2017, atunci cand DNA a sesizat Parchetul General…

- Parchetul General a clasat dosarul deschis in urma sesizarii DNA cu privire la inregistrarile cu procurorul șef Laura Codruța Kovesi aparute in presa, se arata intr-un raspuns transmis vineri AGERPRES. În iunie 2017, DNA a sesizat Parchetul General cu privire la savârșirea…

- Judecata in dosarul „Microsoft II”, in care fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme este acuzat de abuz in serviciu, poate incepe. Curtea Suprema a respins ca nefondate cererile si exceptiile invocate de politician. Decizia poate fi contestata.

- Dosarul deschis de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) Iasi in urma perchezitiilor de la Consiliul Judetean (CJ) Iasi se indreapta spre etapa punerilor sub acuzare. Procurorul de caz Gabriela Chiriac a solicitat ieri, printr-o adresa oficiala adresata municipalitatii, lista bunurilor detinute de catre…

- Un nou termen este programat sa aiba loc marți la Curtea de Apel Ploiești in dosarul in care șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a dat in judecata postul de televiziune Antena 3 și mai mulți jurnaliști. La termenul anterior, care a avut loc în data de 20 septembrie, jurnalistul Mugur Ciuvica…