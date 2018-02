Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a declansat cercetari prealabile fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la începutul lunii februarie, jurnalista Sorina Matei si site-ul Lumea Justitiei au acuzat-o ca ar fi participat o reuniune unde erau si

- Ministerul Justitiei a publicat, vineri, pe pagina de internet a institutiei, raportul privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Site-ul Ministerului Justitiei nu a mai putut fi accesat de joi seara, de la ora 19,00, problema fiind remediata partial vineri,…

- Pagina de internet a Ministerului Justitiei a fost oprita temporar, potrivit mesajului afisat la accesarea site-ului. Site-ul Ministerului Justitiei nu a mai putut fi accesat de joi seara, de la ora 19.00, problema nefiind remediata la ora difuzarii acestei stiri, afisandu-se mesajul:…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prezinta joi seara, incepand de la ora 18:00, un raport privind "activitatea manageriala la DNA". Anuntul a fost facut saptamana trecuta, pe pagina personala de Facebook a ministrului Tudorel Toader. Tot saptamana trecuta ministrul a precizat ca va prezenta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras. "Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile formulate de USR cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vilceanu)

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru marti, la ora 11,00, la Parchetul General, pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de compromiterea intereselor Justitiei,…

- Inspectia Judiciara sustine ca din perioada ianuarie 2017 pana in prezent au fost identificate doua lucrari in care s-a dispus inceperea cercetarii disciplinare fata de procurorul sef al DNA, in prezent fiind cercetata doar in una dintre cele...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri ca 27 dintre secretarii de stat propusi de PSD vor fi inlocuiti. "Am finalizat evaluarea secretarilor de stat. Sunt 27 de secretari de stat care vor fi inlocuiti din 96. Mai sunt 2-3 cazuri in care vor mai fi discutii zilele urmatoare",…

- Cadavrul unei femei in varsta de 60-70 de ani a fost gasit duminica in lacul IOR, in apropiere de mal, la fata locului intervenind echipajul de pompieri scafandri, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Corpul femeii a fost scos de un scafandru, care a intrat in apa lacului IOR. La…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o reactie furibunda dupa ce a fost intrebat de jurnalisti despre dezvaluirile facute recent de Rise Project cu privire la unele achizitii facute de fiul sau de la firma Tel Drum."Nu stiu.", a declarat, in prima instanta Dragnea. Dupa ce jurnalistii…

- Deznodamant uluitor in cazul unui tanar batut cu bestialitate intr-o discoteca din Peștișani, Gorj. Cei patru agresori, care l-au snopit in bataie la sfarșitul lunii ianuarie, nu au fost arestați. Doi dintre ei sunt cercetați sub control judiciar, iar ceilalți doi in stare de libertate. Indivizii au…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, din cadrul DNA, a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale), se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. (continua) AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tanasescu, editor…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- Ponta il provoaca pe Dragnea: Daca aduce o copie dupa denunțul meu la DNA, imi dau demisia; Daca nu, sa plece el din Parlament, a transmis fostul premier, pe Facebook, dupa ce Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre denunțatorii sai, in noul dosar Tel Drum. Fostul premier Victor Ponta arata ca va solicita…

- Procurorul general Augustin Lazar a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savârsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, în legatura cu clasarea din dosarul Microsoft în cazul mai multor fosti ministri. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor:…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, excluderea din magistratura a lui Mircea Negulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca anul 2018 nu ar trebui sa fie unul al luptei permanente pentru putere, ci al proiectelor importante. Totodata, el s-a pronuntat, la finalul sedintei grupurilor parlamentare reunite ale UDMR, pentru un dialog permanent intre toate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni ca dosarul "Tel Drum" se bazeaza pe denunturile "unor turnatori, speriati de puscarie" si a sustinut ca nu are de ce sa se teama, pentru...

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au solicitat Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constând în interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice SC Tel Drum SA ori, dupa caz, suspendarea acestor proceduri.…

- Deputatul Roberta Anastase s-a prezentat joi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a fi audiata de procurori intr-un dosar de coruptie. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Andreea Rotaru, editor online: Gabriela Badea)

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Prim-ministrul interimar, Mihai Fifor, a mers marti seara intr-o vizita la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Directia Nationala Anticoruptie, mutare de ultim moment in dosarul TelDrum! Procurorii DNA i-au trimis șefului PSD o scrisoare prin care a fost convocat sa verifice documentele pe care magistrații le-au strans de-a lungul timpului, scrie EVZ. Procurorii anticoruptie au aprobat, astfel, cererea pe…

- Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017. Printre cele mai mediatizate dosare instrumentate de procurorii anticoruptie s-au aflat cele privind decontarile…

- "Eu nu cred ca e nevoie de ordonanta de urgenta pentru ca si aceste initiative legislative trebuie adoptate dupa dezbateri. Nici nu sunt de acord sa facem o sesiune extraordinara, nu cred ca se impune. Asta nu inseamna ca in vacanta parlamentara comisia speciala nu se poate intruni de cateva ori…

- Mihai Banu, la data faptelor deputat, a fost trimis în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzat de trafic de influenta, informeaza DNA. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisa în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzata de trafic de influenta si spalare de bani, informeaza miercuri DNA. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca "fiecare minister se constituie ce parte vrea", întrebat la Parlament despre faptul ca Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene s-a constituit parte civila în dosarul "Tel…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Vasile Dîncu s-a prezentat joi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar de coruptie. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online Ada Vîlceanu)

- Danut Capatîna, fostul manager al Spitalului de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta, a fost trimis în judecata miercuri de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie în dosarul în care este acuzat de luare de mita. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor:…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu de la Directia Nationala Anticoruptie, pe motiv de incalcare a dispozitiilor procedurale. Stire…

- Dumitru Pantea, la data faptei director general al Hidro Prahova SA, a fost trimis in judecata luni de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, cu acord de recunoastere a vinovatiei, in dosarul in care este acuzat de luare de mita, informeaza DNA. Stire in curs de actualizare…

- Procurorul Alexandra Lancrajan, cea care ancheteaza dosarul Tel Drum, in care este implicat Liviu Dragnea, vine cu o noua poveste cu talc prin care incearca sa evidențieze care vor fi efectele devastatoare ale modificarii Codului Penal. Citește și: Procuroarea `lui Dragnea` iese din nou la…

- Consiliul Judetean Teleorman recunoaste oficial acum ca nu a mai incercat sa recupereze pierderile in urma corectiilor financiare de 25% din lucrarile efectuate de firma Tel Drum, in 2009-2011, decise de Comisia Europeana in cazul unor nereguli. Motivul este ca penalitatile pentru lucarile din mandatul…

- Procurorii anticorupție au dispus, luni, schimbarea incadrarii juridice, in sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea in mișcare a acțiunii penale fața de societatea Tel Drum și reprezentanții acesteia, intr-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un…

- Ședința de plen a Camerei Deputaților a inceput miercuri cu un moment de reculege in memoria Regelui Mihai. Propunerea a venit din partea președintelui Camerei, Liviu Dragnea. În timpul momentului de reculegere pe ecranele din Parlament a aparut fotografia Regelui. Dupa…

- Cristian Duica, fost director general al CNADNR, a fost audiat luni la DNA, ca martor, in dosarul Tel Drum. La ieșire de la DNA, el a aratat ca a lucrat șase luni la Tel Drum, din martie 2003. Acesta a precizat ca procurorii l-au întrebat despre proiectarea unui drum județean.…

- Deputatul PSD de Caraș-Severin Ion Mocioalca s-a prezentat luni la DNA pentru a fi audiat intr-un dosar de corupție. Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES ca acesta ar putea fi audiat în dosarul Tel Drum. AGERPRES/(AS — autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu,…

- Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, il critica din nou pe Liviu Dragnea in legatura cu decizia Inaltei Curte de Casatie si Justitie care a respins miercuri seara contestatia depusa de șeful PSD impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul „Tel Drum”.

- Contestația lui Liviu Dragnea privind punerea, nejustificata, spune liderul PSD, a sechestrului pe averea sa, a fost respinsa miercuri de Inalta Curte de Casație și Justiție. Dosarul „Tel Drum” pare a fi mult ”mai gros” decat a aflat presa, iar politicianul, președinte al Camerei Deputaților, ar avea…

- Contestatia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA in dosarul Tel Drum este judecata miercuri la Curtea Suprema. Solutia pe care o vor pronunta judecatorii poate fi contestata la completul superior din cadrul aceleiasi instante. Consiliul Judetean Teleorman si Ministerul…

- La perchezitiile din vara, procurorii ar fi gasit un biletel roz pe care era scris codul numeric personal al lui Liviu Dragnea, iar in dreptul acestuia era indicativul "sefu", aceasta fiind proba anchetatorilor pentru acuzatiile din dosarul Tel Drum, sustine Maria Vasii, avocata liderului PSD. …

- DNA a anuntat saptamana trecuta ca liderului PSD, Liviu Dragnea, i-a fost pus sechestru asigurator si poprire pe toate bunurile, pana la concurenta sumei de peste 127,5 milioane de lei, in dosarul Tel Drum.

- Secretarul general al PSD, despre protestele de duminica: ”Daca o astfel de manifestare nu e asumata de nimeni, ce sa inteleg? Nu ca exista cineva in spatele lor, in culise?”, a declarat Marian Neacu, luni, la sediul central al partidului. Neacșu este liderul PSD care s-a aflat la sediul DNA de fiecare…