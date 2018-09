Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat luni Departamentului Justitiei sa desecretizeze noi informatii privind ancheta presupusului amestec al Rusiei in alegerile americane, transmite Reuters. Casa Alba a anuntat ca Departamentul Justitiei si seful comunitatii nationale de…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, conform unor surse Reuters, citeaza news.ro.Inca nu este clar daca acordul va specifica faptul ca Manafort trebuie sa coopereze…

- Procurorul special Robert Mueller vrea ca presedintele american Donald Trump sa se angajeze ca va accepta un posibil interviu ca o continuare la raspunsurile in scris in cadrul anchetei sale privind o potentiala intelegere intre membri ai echipei de campanie a presedintelui si Rusia la alegerile…

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…

- Avocatul special Robert Mueller a recomandat vineri ca un judecator sa-l condamne pe fostul colaborator al lui Donald Trump din campania electorala George Papadopoulos la pana la sase luni de inchisoare pentru ca i-a mintit pe agentii federali care investigau un potential amestec al Rusiei in alegerile…

- Instanța americana din Districtul Columbia a respins cererea unei companii din Rusia privind inlaturarea de la investigația cazului intervenției Rusiei in alegerile din SUA a procurorului special Robert Mueller. Cererea a fost depusa de ”Concord Management and Consulting LLC”, reclamantul susținand…

- Procurorul special Robert Mueller, responsabil pentru a stabili daca a existat o intelegere intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, examineaza mesajele postate de acesta pe Twitter in cadrul investigatiei privind posibila ingerinta a Rusiei,…