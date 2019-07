Stiri pe aceeasi tema

- Cresa sau bona, gradinita, scoala, meditatii, ore de engleza, germana, chineza, pian, cursuri de inot si tenis. Sunt mereu pe drum, tot timpul ocupati si, in minutele de ragaz acceseaza internetul sau butoneaza telefonul mobil. Cati mai joaca baba-oarba sau sotron? Unde ramane copilaria si adolescenta…

- In Romania, denumirea comerciala a unui medicament nu poate sa apara nici intr-o reteta data de medic. Dar Herceptin se gasește intr-un protocol terapeutic elaborat de Ministerul Sanatații, protocoale care sunt obligatorii pentru doctori. Medicament oncologic, Herceptin este produs de Roche. de Alexandra…

- Incepe urzeala tronurilor in PSD, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Oamenii apropiați fostului lider PSD vor fi executați, iar premierul Viorica Dancila va iniția o remaniere mai larga in Guvern și-i va inlatura pe oamenii lui Dragnea. Surse din PSD ne-au precizat ca Viorica Dancila va propune o remaniere…

- Recenta inaugurare a noii Policlinici Ovidius Clinical Hospital, din centrul Constantei, de pe str. Flamanda nr. 19, a oferit si o neobisnuita surpriza, toate privirile fiind atrase inca de la sosire de trei uriase obiecte gonflabile, usor de distins, ele avand forma a trei organe vitale din corpul…

- Mihaela Constantinescu, fosta soție a celebrului solist, a impartașit o veste buna de la spitalul in care se afla internat acesta. Potrivit marturisirii sale, cantarețul se simte mai bine și, in postarea facuta pe Internet, vedeta a facut apel la oameni sa nu mai trimita mesaje de condoleanțe.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat marti, la Oradea, ca, in aproximativ doua saptamani, politistii vor fi dotati cu aparatele care pot sa identifice substantele psihotrope consumate de soferi."Foarte curand ele se vor regasi in dotarea Politiei Romane. Cred eu ca in maxim…

- Cetațenii britanici sunt mai convinși de beneficiile pe care imigranții le aduc economiei fața de cetațenii altor state europene, potrivit studiului YouGov – Cambridge Globalism, citat de The Guardian, potrivit Mediafax.Astfel, 28% dintre britanici considera ca beneficiile imigrației sunt…

- In ultimii ani, Catalin Botezatu a avut probleme cu inima și se afla in permanența sub supravegherea medicilor. Atunci cand nu se simte bine, designerul i-a masuri, și din cand in cand, acesta merge in Turcia pentru control. „Merg din cand in cand sa imi fac analizele in Turcia, acolo am medicii care…