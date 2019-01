Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Ciprian Man, de la DNA Oradea, a parasit sediul Parchetului General, miercuri, dupa ora 23.00. Acesta a fost audiat la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul deschis ca urmare a aparitiei in spatiul public a unei inregistrari audio in care mai multi procurori…

- Cinci procurori de la DNA Oradea au fost audiati la Parchetul General in legatura cu o inregistrare audio cu o presupusa sedinta DNA Oradea care a fost difuzata public. Acestia au negat faptul ca a fost comis vreun abuz in acest caz. Asociatiile procurorilor au acuzat o scurgere de informatii in acest…

- Mai multi procurori din DNA Oradea au fost chemati la audieri, miercuri, la Sectia pentru anchetarea magistratilor din Parchetul General, in urma inregistrarii aparute in care se vorbeste de "linistirea" judecatorilor, a precizat, pentru MEDIAFAX, Adina Florea, procurorul-sef adjunct al sectiei.

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) cer verificarea activitatii din ultimii 8 ani a activitatii DNA Oradea dupa aparitia unor inregistrari din care ar reiesi intentia de realizare a unor dosare pentru judecatori cu scopul de a ii controla."Uniunea…

- UNJR si Asociatia Magistratilor din România (AMR) cer forurilor competente verificarea activitatii, din ultimii opt ani, de la DNA Bihor, dupa aparitia în spatiul public a înregistrarilor din care reiese presiunea asupra judecatorilor prin

- Procesul de extradare din Romania a jurnalistului turc Kamil Demirkaya a fost amanat pentru 14 decembrie.Ziaristul s-a prezentat, joi, la Curtea de Apel București, unde a avut loc primul termen in proces. Kamil Demirkaya le-a spus magistraților ca in Turcia justiția nu funcționeaza,…

- Nicolicea a avut prima reacție cu privire modificarea de marire a vechimii in magistratura pentru șefia DNA, DIICOT, Parchetul General, de la 8 ani la 15 ani. ''Este evident ca daca ai o vechime mai mare ai și o experiența care poate sa iți foloseasca in exercitarea atribuțiilor respective.…