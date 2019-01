Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Cluj l-a condamnat definitiv pe Simion Zagrean la 22 de ani de inchisoare la data de 11 octombrie 2017, pentru asasinarea tanarului Nicolae Leonte, in 2004, in Spania, dupa un proces maraton derulat pe parcursul a 14 ani, respingand apelul acestuia impotriva sentintei pronuntata pe fond…

- Cu mare tam-tam, in luna august a anului 2017, patru agenți de la Rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean erau luați pe sus de DGA și reținuți pentru luare de mita. Un investigator sub acoperire ar fi dat atunci unuia dintre agenți suma de 150 de lei, drept mita. Din cei patru, doar unul…

- Un barbat din Reghin a fost pus sub control judiciar de procurorii bistrițeni, dupa ce, luni, pe fondul unui conflict spontan cu un barbat din comuna Teaca, l-a lovit pe acesta cu un cuțit, ranindu-l. Din fericire, leziunile suferite de victima nu i-au pus acesteia viața in pericol. Agresorul a fost…

- Cineva se pare ca il iubește mult pe executorul Dorin Valerian Andronesi, acolo sus, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel (PCA) Cluj, devreme ce din 5 plangeri penale facute de tot atația bistrițeni, au primit toate clasare. Dragostea e la fel de mare insa și la Curtea de Apel (CA) Cluj, unde contestațiile…

- Date de ultima ora obținute in cadrul investigației jurnalistice a Gazetei de Bistrița privind acest dosar releva o situație de-a dreptul scandaloasa! Procurorul de caz Adrian Briciu, cu puțin timp inainte de a declanșa cu concursul celor de la DGA vanatoarea polițiștilor, a fost oprit in trafic pentru…

- Vasile Androne, un cetațean din Tarpiu care are teren in imediata apropiere a depozitului ecologic, a caștigat procesul fond cu Consiliul Județean Bistrița-Nasaud, care a construit obiectivul pe o porțiune din terenul lui. Practic, omul s-a trezit peste noapte ca administrația județeana i-a luat circa…

- Așa cum aratam intr-un articol publicat de Gazeta de Bistrița in luna ianuarie a acestui an, Grigore Avram, fost șef al ITRSV a fost trimis pentru a doua oara in judecata, dupa ce DNA l-a acuzat de comiterea infractiunilor de fals intelectual si fals in inscrisuri sub semnatura privata. La prima trimitere…

- O familie reclama faptul ca este indreptațita sa primeasca o suprafața de cateva sute de hectare de padure și pașune, in valoare de aproximativ 600.000 de euro, și reclama faptul ca membrii comisiei de retrocedare au dat cu acte false suprafețe de teren la persoane care nu erau indreptațite. Cazul…