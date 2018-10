Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta din data de 8 octombrie 2018, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a avizat negativ propunerea ministrului justitiei de numire in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a Adinei Florea, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Procurorul Adina Florea de la Parchetul Tribunalului Constanta, propusa de ministrul Justitiei pentru conducerea DNA, ar urma sa fie audiata luni in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care trebuie sa emita un aviz consultativ. Sectia pentru procurori urma sa o audieze…

- Adina Florea, procurorul din Constanta propus de Tudorel Toader pentru sefia DNA, a ajuns la Parchet ca martor. Ea a fost audiata in dosarul deschis dupa ce Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a postat pe pagina sa de Facebook un protocol de colaborare intre SRI si PICCJ, referitor…

- Procurorul Adina Florea de la Parchetul Curtii de Apel Constanta, propusa de Tudorel Toader pentru conducerea DNA, va fi audiata in 27 septembrie in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde isi va sustine proiectul de management cu care a candidat, iar in 2 octombrie…

- Adina Florea va fi audiata de Colegiul Superior al Magistraturii pe data de 27 septembrie. Avizul CSM este unul consultativ, iar Florea a declarat ca este convinsa ca va avea sprijinul colegilor sai. Procurorul Adina Florea de la Parchetul Curtii de Apel Constanta, propusa de Tudorel Toader pentru conducerea…

- Procurorul general Augustin Lazar a decis delegarea Laurei Codruta Kovesi, revocata luni din functia de procuror-sef al DNA, pe un post de procuror la Serviciul de indrumare si control al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Lazar spunand ca Kovesi va avea printre atributii implementarea…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a decis delegarea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie incepand de miercuri, 11 iulie 2018. „Urmare a deciziei Secției de procurori a Consiliului Superior…

- Procurorul general al Romaniei a anunțat, miercuri, ca Laura Codruța Kovesi a fost delegata la Serviciul de indrumare și control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție incepand cu data de 11 iulie 2018."Urmare a deciziei Secției de procurori a Consiliului Superior…