Procurorul Adina Florea: Niciodată, în toată activitatea mea profesională, nu am fost aservită politic Procurorul-sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, Adina Florea, a afirmat, marti, ca niciodata in activitatea sa profesionala nu a fost aservita politic, adaugand ca este un procuror independent, indiferent ce se vehiculeaza in spatiul public. Aceasta sustine marti interviul la CSM pentru sefia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. "As vrea sa fac doua scurte referiri vizavi de activitatea mea profesionala, aceste referiri derivand din informatiile pe care le consider manipulatoare si care au aparut in ultima perioada in spatiul public. Am in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

