Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o discuție cu liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, in care au vorbit pe tema emiterii ordonanței de urgența pentru modificarea legilor justiției așa cum a recomandat Comisia de la Veneția. Tudorel Toader a declarat,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in finalul dezbaterii privind statul de drept in Romania din Parlamentul European, in replica fața de cei care au criticat modificarea legilor justiției și intervenția autoritaților la protestul din 10 august, ca iși dorește un dialog constructiv, dar…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte zilele acestea rezultatele evaluarii procurorului general Augustin Lazar, avand in vedere ca procedura a fost demarata pe 25 august, iar ministrul a anuntat ca va dura 30 de zile. Tudorel Toader, a anuntat luni, pe Facebook, ca CSM a trimis…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, marți seara, la Antena 3, care este soluția pentru salvarea celor care au fost condamnați in baza anchetelor derulate nelegal cu ofițerii SRI, transformați in „organe de cercetare penala speciale” prin ordonanța data de Guvernul Cioloș. In 2016, Guvernul…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat, joi, ca o propune pentru funcția de șef al Direcției Naționale Anticorupție pe procuroarea constanțeana Adina Florea. Adina Florea apare cercetata, alaturi de contracandidatul ei, Andrei Bodean, intr-un dosar penal, aflat in instrumentarea Secției I a…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a precizat, luni, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor, ca decizia de evaluare a procurorului general Augustin Lazar nu a fost luata din senin. Ministrul a refuzat, insa, sa ofere detalii, precizand doar ca va prezenta concluziile raportului de evaluare in maximum…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a lasat sa se ințeleaga, marți, intr-un interviu acordat DC News, ca procurorul general Augustin Lazar ar urma sa fie supus unei evaluari asemanatoare celei la care a fost supusa Laura Codruța Kovesi. Ministrul justiției a dezvaluit și cum a primit de la procurorul…

- Dupa o noua serie de critici dure la adresa coaliției de guvernare pe tema Legilor justiției, președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, ca va promulga Legea 304 (privind organizarea judiciara). Secția speciala pentru anchetarea magistraților va deveni, astfel, funcționala. In declarația de presa…