Procurorii sustin ca Trump a coordonat plati ilegale din fonduri de campanie catre doua femei

Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat vinovat joi ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american, informeaza Associated Press si CNBC.Michael Cohen…

- Michael Cohen s-a prezentat in mod surprinzator joi la o instanta din Manhattan (New York) si a pledat vinovat in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din 2016 si presupusele contacte cu Moscova ale echipei…

- Business International „Cutremur” in America: Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, recunoaste ca a mintit in ancheta privind Rusia Tweet Print Mail Autor: Mihai Draghici - Mediafax astazi, 16:54 1 Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat…

- 'O VANATOARE DE VRAJITOARE ABSOLUTA CA NICIO ALTA IN ISTORIA AMERICANA', a denuntat dis-de-dimineata Donald Trump pe Twitter, calificand ancheta drept o 'rusine' pentru natiunea americana. Tonul, textul cu majuscule, atacurile la adresa lui Robert Mueller si a echipei sale mandatate cu…

- Muzeul de stat Rostov Kremlin a atras atenția Muzeului de Arta Moderna din New York (MOMA) ca lucrarea "Samovar" din colecția americana, care, in prezent, este expusa la Centrul Pompidou din Paris, este un tablou furat din depozitele sale, anunța Le Figaro. Tabloul realizat de Kazimir Malevici…

- Politia din New York (NYPD) investigheaza prezenta unui pachet suspect descoperit joi in Manhattan si care se pare ca a fost trimis actorului american Robert de Niro, dupa o serie de tentative de atacuri cu dispozitive explozive care au vizat democrati importanti si critici ai presedintelui american…

- Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat, luni, la Minsk, ruperea relatiilor cu Patriarhia de la Constantinopol, dupa decizia acesteia de a recunoaste o Biserica ortodoxa independenta in Ucraina. "Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a decis luni sa rupa complet comuniunea euharistica cu Patriarhia…