- Procurorii federali americani au trimis o citatie Comitetului inaugural al presedintelui Donald Trump in care solicita documente, in urma unor relatari din 2018 conform carora anchetatorii verificau ipoteza ca donatorii sa fi beneficiat de favoruri politice, au relatat media americane, citate marti…

- Prezența politicienilor și a oamenilor de afaceri din Ucraina la inaugurarea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a trezit interesul procurorului special al SUA, Robert Mueller, care investigheaza intervenția Rusiei in alegerile americane din 2016. Potrivit The New York Times, procurorii au intervievat…

- Procurorii federali investigheaza daca comitetul pentru ceremoniile de investire a presedintelui american Donald Trump a cheltuit in mod neadecvat o parte din fondurile stranse, scrie joi Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu cazul, relateaza Reuters. Investigatia deschisa…

- Procurorii americani afirma ca președintele SUA, Donald Trump, l-a dirijat pe fostul sau avocat personal, Michael Cohen, sa efectueze tranzacții ilegale din fonduri de campanie catre doua femei care susțin ca au avut aventuri cu politicianul, scopul plaților fiind acela de a cumpara tacerea lor.Citește…

- Presedintele american Donald Trump risca sa fie obligat sa ofere documente financiare pe care pana acum a refuzat sa le comunice, in cadrul unei anchete pentru coruptie care vizeaza incasari primite de hotelul sau din Washington de la oficiali straini, relateaza AFP. Procurorii din Washington si din…

- Parchetul Parisului a deschis marti o ancheta preliminara cu privire la originea neidentificata a sumei de 144.000 de euro reprezentand donatii primite in 2017 de La Republique en marche (LREM), au declarat surse judiciare pentru AFP, informeaza News.ro.Aceasta ancheta are loc in urma unei…