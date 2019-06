Stiri pe aceeasi tema

- Conform textului adoptat, se poate executa fara autorizatie de construire montarea pe acoperisul cladirilor de panouri fotovoltaice - pentru producerea energiei electrice si sau panourile solare pentru incalzirea sau prepararea apei calde, cu instiintarea prealabila a autoritatilor administratiei…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Romania TV, ca vrea limitarea accesului strainilor la a cumpara pamant din Romania si ca legea vanzarii terenurilor este in dezbaterea Camerei Deputatilor, urmand sa fie adoptata.

- Deputații PNL și USR au sesizat joi Curtea Constituționala cu privire la legea lui Catalin Radulescu privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Cele doua partide reclama faptul ca proiectul adoptat de Parlament nu este pus în acord cu o decizie anterioara a Curții."Constatam…

- PNL si USR au depus, joi, la Curtea Constitutionala o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii de modificare si completare a art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Proiectul de lege, care a trecut deja de Parlament, prevede inchisoare…

- Camera Deputaților, în calitate de camera decizionala, a aprobat inițiativa lui Șerban Nicolae care instituie scutiri de taxe pentru activitați economice autorizate, inclusiv jocurile de noroc, desfașurate pe terenuri, precum insule, grinduri, sau alte suprafețe de uscat, cu excepția Deltei Dunarii…

- Vesti bune pentru cadrele militare active. Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, ca si camera decizionala, cadrele militare vor putea sa beneficieze pe viitor de noi categorii de concedii pentru ingrijirea copiilor proprii.Este vorba despre concediul pentru ingrijirea copilului bolnav, concediul…

- Laura Codruta Kovesi, fosta sefa a DNA, s-a prezentat joi la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justitie (SIIJ) pentru a fi audiata in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita și marturie mincinoasa in legatura cu aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa.…