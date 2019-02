Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Mures au hotarat, luni, suspendarea activitatii incepand din 26 februarie pana in data de 1 martie, dupa ce au analizat principalele modificari aduse legilor Justitiei prin OUG 7/2019.



"In baza hotararii Adunarii Generale a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures din 25 februarie 2019, care a avut ca obiect exprimarea punctelor de vedere cu privire la principalele modificari aduse legilor Justitiei prin OUG 7/2019, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures au hotarat, in unanimitate, suspendarea…