Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a reacționat dupa apariția in spațiul public a imaginilor de la tragedia de la Colectiv. Sunt imagini care nu au fost facute publice pana acum si despre care institutiille abilitate spun ca nu au stiut de existenta acestora. Inregistrarile, cu un puternic impact emotional arata intreventia…

- Imaginile sunt ale noastre, sunt filmate de colegii noștri, dar nu au fost cerute punctual, este declarația inspectorului șef al ISU București, Mirel Guța, in cadrul conferinței de presa ținute imediat dupa prezentarea publica a imaginilor de la Colectiv, dupa producerea tragediei. Imaginile au fost…

- Fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu era chemat la audieri azi la Parchetul General, in dosarul Colectiv. Marți, la sediul Parchetului, tot pentru audieri, a fost și șeful DSU Raed Arafat. UPDATE ora 12.20 Nicolae Banicioiu nu s-a prezentat la audieri și a transmis anchetatorilor ca motivele…

- Fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu este audiat azi la Parchetul General, in dosarul Colectiv. Marți, la sediul Parchetului, tot pentru audieri, a fost și șeful DSU Raed Arafat. Audierea lui Banicioiu vine dupa ce procurorii Parchetului General au deschis un dosar ca urmare a plangerii parintilor…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat,va fi audiat, astazi, in dosarul Colectiv, potrivit G4Media, care citeaza surse judiciare. Este vorba de dosarul deschis in 2016 dupa plangerea parinților victimelor și a supraviețuitorilor incendiului in care acuza de neglijența in serviciu…

- Secția de procurori din Consiliul Superior al Magistraturii se pregatește sa puna un interimar la DIICOT, in urma demisiei lui Felix Banila, la cererea lui Klaus Iohannis și la insistențele ministrului revocat al justiției Ana Birchall. Procurorii din CSM fac un fel de brain storming pentru a gasi omul…

- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal si pentru complicitate la omor, vizata fiind chiar sotia lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, seful DIICOT, Felix Danila. Banila a precizat ca cercetarea penala a fost extinsa cu privire la Elena Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca,…

- Parinții celor doua fete disparute in Caracal ar fi fost audiate miercuri, 31 iulie, de catre procurorii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Anchetatorii au dorit sa afle, din punctul lor de vedere, modul in care s-a intervenit in cazul fetelor lor disparute, precizeaza surse judiciare.…