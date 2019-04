Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari care au intocmit rechizitoriul in dosarul "Revolutiei" sustin ca Ion Iliescu si apropiatii sai care au preluat conducerea statului pe 22 decembrie 1989 au comis un act de tradare prin solicitarea unui ajutor militar din partea Uniunii Sovietice. Fapta de tradare s-ar fi prescris…

- Fostul presedinte Ion Iliescu este acuzat de procurori ca a contribuit in mod direct si nemijlocit la generarea si amplificarea acestei psihoze terorist-securiste. Anchetatorii mai spun ca instaurarea psihozei teroriste a dus la peste 1.000 de decese ca urmare a tragerilor haotice cu armament, fortele…

- Procurorii militari care au intocmit rechizitoriul in dosarul "Revolutiei" sustin ca, incepand cu 22 decembrie 1989, la nivelul intregii tari, a fost declansata o ampla si complexa actiune de inducere in eroare - dezinformare si diversiune - care a dus la instaurarea unei psihoze a terorismului,…

- Avocatul lui Ion Iliescu a anunțat, miercuri seara, ca Dosarul Revoluției a fost trimis de Augustin Lazar in instanța, deși nu este finalizat. Acesta a declarat ca joi, la Secția 8 de Poliție, avocații parților au fost chemați pentru a continua audierile in Dosarul Revoluției.Conform unor…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata de procurorii militari pentru savarsirea infractiunilor contra umanitatii in dosarul "Revolutiei din decembrie 1989". De asemenea, au fost trimisi in judecata si Gelu Voican Voiculescu, fost vice-prim ministru, si gen. (rtr.) Iosif Rus,…

- Procurorii militari susțin, in rechizitoriul prin care au trimis in judecata dosarul Revoluției, ca Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu ar fi dezinformat prin aparițiile televizate și ar fi acceptat si asumat politic acte diversioniste. Anchetatorii anunta ca au clasat acuzațiile aduse fostului…

