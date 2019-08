Stiri pe aceeasi tema

- LA LOC COMANDA…Lovitura de teatru in cazul militarului gelos acuzat ca si-a desfigurat iubita cu un ciocan. Din raportul de expertiza medico-legala, solicitat chiar de procurorul militar, reiese ca urmele de ADN de pe ciocanul cu care s-a produs agresiunea, nu apartin lui George Tiberiu Leonte, militarul…

- Inca aștept rezultatele anchetei privind represiunea forțelor de ordine asupra manifestanților pașnici din diaspora, care s-au adunat pe 10 august 2018 in Piața Victoriei, pentru mai binele țarii lor. In credulitatea mea de cetațean onest, eram convins ca investigațiile procurorilor militari vor inainta…

- Decizia de a declina ancheta vine in contextul in care DIICOT solicitase spre studiu acest dosar pentru a analiza posibilitatea conexarii acestuia cu cel deschis in urma plangerii depuse de Jandarmerie, care a reclamat actiuni impotriva ordinii constitutionale. Decizia de declinare la DIICOT vine dupa…

- Parchetul militar a declinat la DIICOT dosarul privind mitingul din 10 august pe motiv ca ar fi fapte ce tin de securitatea nationala, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Declinarea vine la 11 luni de la violențele jandarmilor din Piața Victoriei. Procurorii DIICOT au solicitat, de la secția…

- Magistratii instantei supreme l-au achitat definitiv, joi, pe Toni Grebla, in dosarul in care a fost cercetat pentru fapte de coruptie. Secretarul general al Guvernului a fost achitat si in prima instanta de ICCJ pentru trafic de influenta, fals in acte si coordonarea unui grup infractional, potrivit…

- DIICOT, unde exista o plangere depusa de Jandarmerie pentru infractiuni impotriva ordinii constitutionale, a cerut dosarul „10 august” de la procurorii din cadrul Sectiei parchetelor militare.

- Completul de cinci judecatori de la ICCJ va analiza doar apelurile inculpatilor din dosarul privind retrocedarea ilegala a zeci de mii de hectare de padure in care a fost condamnat fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, dupa ce a admis solicitarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie…