- Reacție a procurorilor timișoreni de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara dupa decizia de revocare din funcție a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. Magistrații anunța ca „dezaproba in totalitate” decizia ministrului justiției, Tudorel Toader.

- Comisia Europeana a transmis, joi, ca procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "genereaza preocupari" si ca oficialii europeni vor adresa un punct de vedere in urmatorul raport MCV din 13 noiembrie.

- Procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar, declansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, scoate oamenii in strada. Un protest este anuntat in acest sens joi seara, incepand cu ora 18.00, in Piata...

- Doua asociatii de magistrati, in speta Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor, ii cer ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze imediat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar.

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor solicita ministrului Justitiei, Tudorel Toader, „sa abandoneze imediat” procedura de revocare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. „O astfel de procedura, care…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor au solicitat joi ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar. "Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, asociatie…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit pentru 13 noiembrie audierea procurorului general Augustin Lazar, dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a acestuia, au precizat pentru AGERPRES surse din institutie.Conform…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat miercuri decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, sustinand ca aceasta propunere este "absurda", "stupida" si "lipsita de argumente". …