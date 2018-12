Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat dur pe procurorul special Robert Mueller, intr-o salva de sapte tweet-uri, palpabil ingrijorat, si a incercat sa-i discrediteze ancheta, din cadrul careia noi elemente sunt pe cale sa fie dezvaluite, relateaza AFP.Locatarul Casei Albe a anuntat,…

- Trump sustine ca vor iesi la iveala „eroi” din ancheta lui Robert Mueller. Intr-o serie de postari pe Twitter, Trump l-a acuzat pe Mueller ca este „un procuror care a luat-o pe calea gresita” si a adaugat ca Mueller si investigatorii sai „distrug vieti” prin investigatia lor.„Presa care…

- Postul de ambasadoare a Statelor Unite la ONU i-a fost oferit purtatoarei de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert, afirma televiziunea ABC, preluata de Reuters, citand o sursa neprecizata de la Casa Alba. Potrivit ABC News, nu este clar daca Nauert a acceptat nominalizarea de catre…

- 'Politica urii care domina discursul nostru de astazi in SUA si in multe alte tari din lume alimenteaza extremismul si violenta', se arata intr-un comunicat transmis de Fundatia Soros pentru o Societate Deschisa. 'In acest climat al fricii, al neadevarurilor si al ascensiunii autoritarismului, simplul…

- O explozie produsa miercuri la o scoala din orasul Kerci, din Peninsula Crimeea, a fost cauzata de un dispozitiv explozibil care nu a fost inca identificat, a anuntat agentia RIA Novosti, care citeaza Comitetul national de combatere a terorismului, relateaza Reuters. In explozie au fost ucise 10 persoane…

- Președintele american Donald Trump s-ar putea intalni din nou cu omologul sau rus Vladimir Putin in capitala Finlandei, Helsinki, in primavara anului viitor, a scris miercuri cotidianul Helsingin Sanomat in ediția sa online, citand surse, transmite Reuters.

- Curtea Suprema din Grecia a ordonat luni o investigatie privind posibile abuzuri in gestionarea fondurilor europene acordate Greciei pentru a face fata crizei migrantilor din perioada 2015-2016, dupa aparitia unor articole in presa pe aceasta tema, relateaza AFP. Ancheta, pana acum 'preliminara',…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este de parere ca fostul director al echipei sale de campanie electorala, Paul Manafort, care a acceptat sa coopereze cu procurorii in investigatia privind ingerintele ruse in scrutinul din 2016, va spune adevarul, relateaza agentia Reuters.