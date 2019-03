Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghița, patronul cu care echipa de baschet Asesoft Ploiești a caștigat 10 titluri de campioana și o cupa FIBA Europe, se poate intoarce oricand in Romania. Judecatorii de la Curtea de Apel Ploiești au revocat și ultimul mandat de arestare emis pe numele lui Sebastian Ghița, iar acesta poate…

- Inspectoratul de Politie Judetean Brasov s-a sesizat cu privire la cazul unui copil de 5 ani, care ar fi fost batut si incuiat de educatoare in debara, la o gradinita de stat din municipiul resedinta. Cazul a ajuns in atentia opiniei publice dupa ce mama copilului a povestit la o televiziune locala…

- Un barbat, in varsta de 34 ani, cercetat pentru talharie și furt calificat, pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii bistrițeni. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmeaza sa fie prezentat instanței Curții de Apel Cluj, in vederea…

- Curtea de Apel Ploiesti a decis rejudecarea dosarului in care primarul comunei prahovene Floresti, Eugen David, este acuzat de conflict de interese. In prima instanta, Judecatoria Campina l-a condamnat pe edil la un an si trei luni de inchisoare.

- Verdict final in cazul lui Marian Gascan, fostul primar al localitatii Albesti, trimis in judecata de procurorii din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, pentru abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals. Tot in prezenta cauza, procurorii au mai dispus si trimiterea in judecata a Danei…

- Politistii au demarat cercetari in cazul unui barbat in varsta de 51 de ani, din localitatea Sauca, despre care familia sustine ca a fost agresat de angajatii sectiei de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, unde acesta era internat, scrie Agerpres. "Familia a depus plangere,…

- Primarul orasului Singeorz-Bai, Traian Ogagau, a fost trimis in judecata, la doi ani și doua luni dupa un conflict in trafic cu un echipaj al Poliției Rutiere, Atunci, a fost oprit in cadrul unei actiuni de preventie si a refuzat sa se legitimeze, dar si sa sufle in etilotest. Edilul a fost oprit in…