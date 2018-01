Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au extins cercetarile in cazul pedofilului din Drumul Taberei, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un perimetru…

- "Te vom gasi! Ești prioritatea noastra" transmite Poliția Romana in mesajul de pe facebook. Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. …

- Procurorii au extins cercetarile initiale în cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti în care autorul agresiunii a fost prezent, anunta Agerpres.

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii…

- Zece barbați, audiați in cazul pedofilului din Drumul Taberei. Cel puțin zece persoane au fost audiate de polițiști, in cazul suspectului de pedofilie din cartierul bucureștean Drumul Taberei. Barbatul e cautat de polițiști, de doua zile, dupa ce a agresat doi copii in Drumul Taberei, dar nu exista…

- Politia Romania face un apel la populatie pentru prinderea agresorului, iar cei care au informatii sunt rugati sa apeleze 112. Cauza a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Sunt efectuate mai multe activitați de cercetare și criminalistice.…

- Crima in cartierul Colentina din Capitala. O femeie și-a ucis concubinul, dupa ce l-a lovit de mai multe ori in cap cu o farfurie și apoi a incendiat apartamentul ca sa-și ștearga urmele. Cea suspectata de crima a fost reținuta de polițiști. Alarma a fost data, vineri seara, cand pompierii au fost alertați…

- Un tanar in varsta de 26 de ani a fost injunghiat de o persoana necunoscuta, potrivit declarațiilor sale, in apropiere de stația de metrou Politehnica, fiind transportat la Spitalul Universitar din Capitala. Tanarul, care este brancardier la Spitalul Universitar, a fost injunghiat din spate, in zona…

- El se afla internat la Spitalul Universitar, unde a fost transportat cu o ambulanta SMURD imediat dupa incidentul din zona Politehnica. Joi seara, in jurul orei 19.00, prin apel 112, un tanar a sesizat ca a fost victima unei agresiuni, in timp ce se afla intr-un parculet din apropierea statiei…

- Ancheta continua in cazul medicului Mihai Lucan Emanuel Ungureanu, deputatul USR care a dezvaluit practicile medicului Mihai Lucan, a fost audiat miercuri timp de mai multe ore la DIICOT. El a afirmat ca are dovezi pentru sustinderea acuzatiilor si a dat liste cu pacienti care au fost…

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala „in rem” pentru tentativa de omor calificat cu premeditare, dupa ce medicul Mihai Lucan ar fi incercat sa sectioneze intentionat artera unui pacient, pentru a-i face rau unui coleg, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Anchetatorii…

- Ancheta in cazul omorului de la metrou Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat, ca se desfasoara o ancheta interna la metrou, dupa incidentul de acum doua zile, când o femeie a împins doua tinere pe sine, una dintre ele pierzându-si…

- Femeia suspectata ca a impins doua tinere in fata unor garnituri de metrou, una dintre acestea decedand, este cercetata pentru omor si tentativa de omor, au anuntat procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Ea a fost retinuta si va fi prezentata magistratilor cu propunere de arestare…

- Update: Mai multe patrule de poliție au fost mobilizate, miercuri dimineața, la metroul din București, pentru a informa calatorii ca femeia suspectata ca a impins o tanara in fața trenului, aceasta din urma pierzandu-și viața, a fost reținuta de anchetatori. Polițiștii stau pe peroanele de la mai multe…

- Principalul suspect in cazul crimei de la metrou, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie dusa in fata judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva. Anchetatorii incearca sa afle care este motivul crimei. „In cursul nopții, polițiști ai Brigazii de Poliție Transport…

- Crima bizara la metrou Femeia banuita ca a ucis, marti seara, o tânara, împingând-o pe linia de metrou, în statia Dristor 1, a fost retinuta, în cursul noptii, de politisti. Anterior, aceasta ar fi încercat sa comita o fapta similara în statia…

- Politia Capitalei cauta o femeie care ar fi ucis o tanara la metrou Stație de metrou din București. Foto: Ionuț Iamandi Biroul de presa a prezentat fotografii si semnalmentele femeii iar cei care o recunosc din imaginile suprinse de camere de filmat de la metrou sunt rugati sa apeleze numarul…

- "Ireal ce aflam ca s-a intamplat la metrou in București, unde o femeie a impins la moarte pe șine o alta femeie! Iar ucigasa tinerei de 25 de ani e inca libera. Poliția o cauta și recomanda sa nu intram in panica. Prudența nu strica insa", a scris pe Facebook Amalia Enache. [citeste…

- Femeia respectiva a incercat sa omoare și alta tanara, marți. Aceasta din urma a venit la Poliție, pentru a povesti ce i s-a intamplat, abia in jurul orei 20:00, deși evenimentul a avut loc la ora 15:00. Politia solicita sprijin din partea tuturor persoanelor care pot oferi informatii despre…

- Tanara in varsta de 25 de ani, care a fost gasita moarta la statia de metrou Dristor 1, ar fi fost impinsa de catre o alta femeie in varsta de aproximatv 45 de ani, atacatoarea fiind cautata la aceasta ora de catre politisti, anunta Politia Capitalei. Marti seara, in statia de metrou…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud a remis un comunicat prin care anunța ca procurorii au deschis dosar penal in urma scandalului din Singeorz-Bai. In 8 decembrie, un tanar a atacat doi polițiști, acesta fiind impușcat. Baiatul a murit dupa cateva ore in spital.

- Procurorii bistriteni au deschis un dosar penal in cazul tanarului impuscat de politisti in timpul unui scandal in Sangeorz-Bai si urmeaza sa stabileasca daca oamenii legii au facut uz de arma in mod legal, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei structuri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi si opt politisti au fost recompensati de conducerea Inspectorului General al Politiei Romane, in semn de apreciere pentru contributia adusa la identificarea autorilor infractiunilor de omor calificat si tentativa la omor calificat,…

- Adolescentul suspectat ca agresat un cadru didactic de la un liceul din Constanta va fi cercetat sub control judiciar. Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a dispus masura controlului judiciar pentru o perioada de 30 de zile pe numele suspectului. Conform IPJ Constanta, faptele pentru care minorul…

- Procurorii au dezvaluit primele concluzii in cazul fetitei care a ars de vie in rulota, la Mamaia. Anchetatorii spun ca focul a izbucnit in momentul in care tatal a incercat sa raceasca apa dintr-o oala care se afla pe foc. Din greșeala, in loc sa adauge apa rece a turnat benzina dintr-o sticla din…

- București, 20 nov /Agerpres/ - Tribunalul București a amanat din nou, luni, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpați fostul primar Cristian Popescu-Piedone și patronii clubului. Timp de mai multe ore, judecatorul care se ocupa de acest caz, avocații victimelor și doi procurori s-au contrat…

- Politistii cerceteaza un barbat pe care l-au prins in flagrant in timp ce transporta sticle cu whisky contrafacut, stabilind ca suspectul cumpara sticle goale de whisky pe care le umplea cu alcool, apa si arome alimentare si le vindea ca produs original. Peste doua sute de sticle cu bautura contrafacuta…

- Dosarul era pe rolul instantelor din 2015, deschis in perioada in care Voiculescu se afla inchis la Penitenciarul Rahova. In momentul eliberarii mogulului, magistratii de la Tribunalul Bucuresti (17 octombrie 2016) si Curtea de Apel Bucuresti (5 mai 2017) respinsesera deja cererea de revizuire ca…

- Barbatul avea aproximativ 31 de ani si a fost gasit decedat in parcul de distractii din sectorul 4 al Capitalei. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri – compartimentul Morți Suspecte și Parchetul de pe langa Tribunalul București, in vederea stabilirii cauzelor și condițiilor in care s-a…

- Ancheta la Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomița dupa ce un barbat din Amara a reclamat faptul ca a gasit in vie un cadavru in descompunere. Omul crede ca este vorba despre soția sa, disparuta de acasa din vara. Procurorii au deschis un dosar penal privind moartea in condiții suspecte. Cercetarile…

- Procurorii criminalisti au retinut un suspect in cazul persoanei omorate in bataie in seara zilei de sambata, 21 octombrie, in municipiul Constanta. Magistratii Tribunalului Constanta au decis sa-l aresteze preventiv pentru 30 de zile.

- Vineri a avut loc, la Tribunalul Bucuresti, ultimul termen al procesului in care DNA-ul il acuza pe Vasile Blaga de trafic de influenta, in dosarul privind finantarea campaniei PDL-ului. In prima faza, au fost audiati, ca martori, doi fosti pedelisti – fostul premier Boc si fostul ministru Videanu.…

- Procuror DNA a cerut judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti condamnarea lui Vasile Blaga, fost secretar general al PDL, la inchisoare cu executarea pedepsei si confiscarea sumei de 700.000 de euro pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Tribunalul Bucuresti a terminat vineri…

- O femeie de aproximativ 50 de ani a fost ucisa intr un apartament din Cartierul Titan, in Sectorul 3 al Capitalei. Victima avea mai multe lovituri pe corp.Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s…

- Cadavrul unei femei, prezentand urme de violenta, a fost gasit intr-o locuinta situata in sectorul 3 al Capitalei. Politistii de la Omoruri au deschis o ancheta. In jurul orei 17.00, prin sistem 112 a fost sesizat faptul ca o femeie a fost gasita decedata, in locuinta sa, situata in sectorul 3. Persoana…