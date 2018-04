Stiri pe aceeasi tema

- Recent, pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei a fost inregistrata contestatia formulata de catre oficialii Ministerului Educatiei Nationale impotriva deciziei prin intermediul careia Zoia Gabriela Bucovala a fost repusa in functia de inspector scolar general al Inspectoratului Scolar…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, ii cere presedintelui Klaus Iohannis avizul pentru inceperea urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul “Revolutiei”, in legatura cu savarsirea de infractiuni contra umanitatii. “Procurorul general al Parchetului…

- Procurorii DNA au cerut magistraților Curtii de Apel Bacau emiterea unui nou mandat de arestare pe numele lui Ionel Arsene. Magistratii au respins,insa, vineri seara, solicitarea DNA. “Respinge ca nefondata cererea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie…

- Judecatorii Simona Cristina Nenita, Anca Madalina Alexandrescu si Daniel Gradinaru, toti magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, vor redeschide azi dosarul campusului Social Henri Coanda, unde fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost trimis in judecata…

- Viorel Lazar, administratorul societatii Lazar & Sohne, un jucator important pe piata preparatelor din carne, a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad. Anchetatorii sustin ca Lazar ar fi vinovat de comiterea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.…

- Judecatorii au amanat pronunțarea in dosarul in care au fost trimiși in judecata Vlad și Mircea Cosma. Este cea de-a treia amanare a verdictului. Magistrații Inaltei Curții au amanat pronunțarea in dosarul in care au fost trimiși in judecata Vlad și Mircea Cosma. Noul termen acordat de instanța este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman fara probe, doar pe "declaratii, barfe si zvonuri". Dragnea a dat miercuri in instanta o declaratie in calitate de inculpat, in dosarul in care…

- Biroul de informare si relatii publice este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr-o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de spalare de bani si complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul priveste bunuri arheologice…

- Dosarul in care Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, si Razvan Dimoftache au fost condamnati, in prima instanta, la Curtea de Apel Constanta va merge catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Si asta pentru ca pedepsele aplicate de instanta…

- Dosarul Campusului Social Henri Coanda a fost amanat ieri pentru data de 27 martie. In cauza, fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost trimis in judecata alaturi de fratele sau, fostul senator Alexandru Mazare, dar si omul de afaceri Avraham Morgenstern. Dosarul se afla pe…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție a avut loc, ieri, ultimul termen in dosarul in care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova. In acest dosar, fostul premier Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscala,…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut urmatoarea stare de fapt: „Inculpata Florița Boloș, in calitate de magistrat judecator la Judecatoria Ineu, prin incalcarea și ignorarea normelor procesual civile imperative in ceea ce privește competența teritoriala și fara sa existe dovada plații taxelor…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe astazi judecata in cazul in care fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme este judecat pentru acuzatia de abuz in serviciu. Dosarul este denumit de mass-media Microsoft II.

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala, informeaza Agerpres.ro Astfel, procurorul a cerut…

- Judecatoarea Geanina Terceanu a fost ridicata, de acasa, de poliție, dupa ce a fost condamnata la șapte ani de inchisoare, in dosarul in care a fost gasita vinovata ca a primit mita. Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani…

- Victor și Ioan Becali au fost condamnați la inchisoare de magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie in dosarul in care sunt acuzati ca i-au dat mita aproape 200.000 de euro judecatoarei Geanina Terceanu. Magistratul, care a primit banii pentru a da o soluție favorabila in dosarul transferurilor,…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Parlamentarul Andreea Cosma a precizat ca nu se afla intr-un razboi cu DNA și ca susține aceasta instituție. Afirmațiile parlamentarului vin dupa ce fratele sau a mai dat publicitații o serie de inregistrari cu procurori de la DNA Ploiesti. Parlamentarul Andreea Cosma, prezenta la Inalta Curte de Casație…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Jurnalista Sorina Matei a reacționat prompt la comunicatul DNA, spunand intr-o postare pe Facebook ca „in bunul și tradiționalul stil al doamnei K totul este o conspirație”. Procurorii DNA precizeaza, luni, intr-un comunicat de presa postat pe site-ul institutiei, ca Vlad Cosma, inculpat pentru savarsirea…

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Un polițist din cadrul IPJ Maramureș a fost trimis in judecata, luna trecuta, pentru ucidere din culpa. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud este vorba despre Ferședi Bogdan Mircea, care in luna august 2014, in afara atribuțiilor de serviciu, nerespectand…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca DNA e obligata sa trimita in judecata dosarul moții polițistului Bogdan Gigina. Procurorii au și un termen: cel tarziu 1 mai.Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat primul termen in procesul in care familia lui Bogdan…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL, Calin…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Radu Ștefan, propus la Ministerul pentru IMM-uri, nu știe in ce stadiu este dosarul sau de evaziune fiscala: ”Sincer, nu știu”, a spus acesta, luni, dupa audierea din comisiile de specialitate. El a precizat ca o instanța a Romaniei, Camera preliminara a Inaltei Curți de Casație și Justiție, s-a pronunțat…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- snlo Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis, vineri, AGERPRES, Ana-Aura…

- Procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpaților in dosarul care a vizat modul in care au fost ...

- Familia politistului Bogdan Gigina are o cerere de ultima ora catre procurori DNA: grabirea rezolvarii dosarului in care fiul lor a murit in timp ce facea parte din coloana oficiala a lui Gabriel Oprea. Astfel, parintii politistului au facut demersuri la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa…

- Saptamana urmatoare se implineste o luna de la plecarea lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in Madagascar, unde, dupa cum chiar el a declarat, face demersurile specifice pentru obtinerea azilului politic. Intre timp, se asteapta decizia definitiva a Inaltei Curti de Casatie…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Procurorii al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) care au verificat modul in care colegii lor de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sector 3 si 4 au instrumentat dosarele in care este cercetat consilierul ministrului de Interne Valentin Riciu au ajus la primele concluzii.…

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Ea a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva. Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție, unde a activat ca judecator la…