- Procurorii anticorupție desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savarșire a unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție privind imprejurarea ca un membru al guvernului a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in funcția de consilier personal sa iși incaseze drepturile salariale…

- Calin Popescu Tariceanu a facut o gafa, spunand ca in cei 30 de ani de activitate politica nu a facut niciodata „o fapta legala”. Liderul ALDE a vrut sa-i convinga astfel pe senatori sa nu voteze in favoarea solicitarii DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale. Președintele Senatului a luat…

- Dupa sase luni de amanari nejustificate, plenul Senatului va supune la vot ridicarea imunitatii liderului ALDE Calin Popescu Tariceanu. Votul va avea loc astazi de la ora 16.00. Coalitia PSD-ALDE detine o majoritate confortabila in Senat. Surse politice sustin pentru „Adevarul“ ca senatorii PSD vor…

- Raportul comisiei juridice va fi trimis plenului Senatului, cel care are ultimul cuvant in acest caz. De menționat ca PSD are singur majoritatea in plenul Senatului. Biroul permanent al Senatului acordase, marti, un nou termen de doua saptamani Comisiei juridice pentru intocmirea unui raport la solicitarea…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a reacționat dur dupa ce Comisia Juridica a Senatului a decis miercuri sa recomande senatorilor ridicarea imunitații lui Calin Popescu Tariceanu, acuzat de DNA ca a primit mita, indirect, 800.000 de dolari.„Din punctul meu de vedere, scapa adevarații infractori.…

- Comisia juridica a Senatului a aprobat miercuri ridicarea imunitații lui Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care DNA il acuza de luare de mita. Au fost trei voturi pentru ridicarea imunitații, doua impotriva și o abținere. Raportul comisiei juridice va fi trimis plenului Senatului, cel care are…

- Comisia Juridica a aprobat ridicarea imunitații lui Tariceanu pentru a fi cercetat de DNA. Comisia juridica a Senatului a aprobat miercuri, 29 mai, ridicarea imunitații lui Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care DNA il acuza de luare de mita pe vremea cand era prim-ministru. Decizia a fost anunțata…

- Mihaela Vasilica Szechely, consiliera fostului ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi, a fost pusa sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru trafic de influenta si instigare la spalare de bani intr-un dosar privind reabilitarea unor tronsoane de cale ferata pe ruta…