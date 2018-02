Stiri pe aceeasi tema

- AZnalta Curte de CasaAie AYi JustiAie (AZCCJ) se pronunAAƒ luni pe cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmAƒririi penale A®ntr-un dosar A®n care este vizat AYi vicepremierul Paul StAƒnescu. Citește mai departe...

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la AZnalta Curte de CasaAie AYi JustiAie, A®n calitate de martor, A®n dosarul A®n care fostul deputat Sebastian GhiAAƒ este acuzat de corupAie AYi AYantaj, alAƒturi de foAYti AYefi din poliAie AYi parchete din Prahova. Citește mai departe...

- Invitata la dezbaterea CSM, sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a inceput contraatacul si a desfiintat, punct cu punct, motivele invocate de ministrul Justitiei in cererea de revocare. Kovesi sustine ca motivele expuse in cerere sunt nereale. Citeste si: ULTIMA ORA – Lovitura GREA: Procurorii cer…

- Fosta judecatoare de la Judecatoria Ineu Florita Bolos a fost trimisa in judecata, marti, de catre procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Timisoara in cel de-al treilea dosar de coruptie. Ea este acuzata de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma continuata si fals…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 60, dupa ce medicii au confirmat virus gripal la doua femei care au murit in ultimele zile. Una era din judetul Cluj, cealalta din judetul Neamt, niciunua nefiind nevaccinata antigripal.Citeste si: ULTIMA ORA – Lovitura GREA: Procurorii cer ANI…

- La ultimul termen al dosarului “Turceni-Rovinari”, procurorii anticoruptie au cerut instantei pedepse privative de libertate in cazul fostului premier Ponta, dar si al fostului ministru social-democrat, Dan Sova. Daca pentru Sova se cere o pedeapsa cu inchisoarea orientata catre maximum prevazut de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns dur criticilor venite in urma deciziei de a inchide scolile, dupa avertismentul meteorologilor. Firea a declarat, in cadrul comandamentului de iarna de la Primaria Generala ca "scolile sunt deschise pentru educatie si nu pentru supraveghere".Citeste…

- O femeie in varsta de 83 de ani din localitatea ialomiteana Adancata a fost gasita marti decedata in zapada pe o strada din localitate. Citeste si: ULTIMA ORA – Lovitura GREA: Procurorii cer ANI GREI de INCHISOARE pentru Victor Ponta si Dan Sova Potrivit unor informatii oferite de reprezentantii…

- Fostul premier Victor Ponta a criticat foarte dur publicațiile care au preluat un titlu aparut joi și care o implica pe soția politicianului, europarlamentara Daciana Sarbu. Articolul inițial titra faptul ca delegata din PSD este vizata de o ancheta DNA. Procurorii din București au cerut mai multe documente…

- Procurorii DNA au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare din 2014. Mai mult decat atat, surse au declarat pentru Romania TV ca persoana vizata ar fi sotia fostului premier Victor Ponta,…

- Directia Nationala Anticoruptie da lovitura, chiar inainte ca ministrul Justitiei sa faca marele anunt privind soarta Laurei Codruta Kovesi. Procurorii au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare…

- Fostul deputat Vlad Cosma a continuat miercuri seara la Antena 3 seria atacurilor asupra DNA. De aceasta data acesta a prezentat o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu ar dicta declaratia care ar fi urmat sa ii fie atribuita lui, in…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si practic scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul privindu-l pe Victor Ponta si Tony Blair.

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza, dupa ce Antena 3 a prezentat o serie de inregistrari in care se arata efectiv cum procurorii Negulescu și Savu i-au dictat un denunț lui Vlad Cosma, un denunț cu fapte inventate.Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Victor Ponta susține ca cei…

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala, informeaza Agerpres.ro Astfel, procurorul a cerut…

- La ultimul termen din dosarul in care este judecat liderul PNL, Ludovic Orban, procurorii DNA au cerut instanței sa decida o pedeapsa cu inchisoare cu executare. Procurorii vor, totuși, o condamnare spre minimul pedepsei. In prima instanța, liderul PNL a fost achitat. Judecatorii instanței supreme se…

- UPDATE Victor Ponta, audiat la DNA. Ce au vrut sa stie procurorii Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la Directia Nationala Anticoruptie, surse judiciare precizand ca a fost chemat pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum. UPDATE: Fostul premier Victor Ponta a declarat vineri, la…

- Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, este cercetat de procurorii DNA Bacau, intr-un nou dosar in care este acuzat de trafic de influența. Ionel Arene ar fi cerut 3 milioane de lei, in 2015, de la reprezentantul unei firme, pentru care a interveni la un secretar de stat din Ministerul…

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Victorie in instanta pentru una dintre cele mai contestate sectii ale Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), filiala de la Ploiesti. Procurorii au reusit condamnarea intr-un dosar in care este implicat si cumnatul fostului premier, Victor Ponta.Citește și: RUSINOS! Unde a dus revolutia fiscala:…

- Fostul premier Victor Ponta este audiat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul „Turceni-Rovinari”, in care este judecat alaturi de fostul senator Dan Sova, de Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari…

- Ponta il provoaca pe Dragnea: Daca aduce o copie dupa denunțul meu la DNA, imi dau demisia; Daca nu, sa plece el din Parlament, a transmis fostul premier, pe Facebook, dupa ce Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre denunțatorii sai, in noul dosar Tel Drum. Fostul premier Victor Ponta arata ca va solicita…

- "Pariez ca PSD pana la urma va da o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Ma indoiesc ca vor reusi sa respecte calendarul pe care si l-au propus, avand in vedere ca reglementarile pe care le vor, in special pragul la abuzul in serviciu, sunt foarte controversate. Nici legile justitiei,…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, președinte al Comisiei de Aparare a PNL, intervine in scandalul dintre Liviu Dragnea și SPP și susține ca acțiunea genereaza dezordine. Raețchi puncteaza și ca jandarmii au alte atribuții și o alta pregatire și nu pot prelua sarcina SPP:Viorica Dancila revine la 'tradiția'…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- "Am primit ordonanta prin care am fost stabilit suspect. La dosar nu am acces. Am cerut dosarul imediat. Vorbeam despre dreptul la aparare, despre un proces corect. Eu stiu ca nu pot sa imi vad dosarul. Acolo se fac audieri, avocatul merge la audieri, dar nu stiu ce e in spate. Sa vedem pe ce s-au…

- Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi,a declarat la Antena3, ca procurorii DNA i-au cerut capul lui Victor Ponta, in perioada cat a stat inchis la Penitenciarul Rahova din Bucuresti. Reamintim ca Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi, a fost condamnat pe 13 noiembrie 2017 de…

- „Eu lui Victor Ponta nu-i port pica, iertati-ma. Victor Ponta a luat puterea in partid si a incercat o structura, am facut si eu parte. Nu stiu mai departe ce s-a intamplat cu chestia cu Kovesi si Coldea. Daca ma intrebati pe mine, nu cred ca Coldea a fost un prieten al lui Victor Ponta. Asta in niciun…

- Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iasi, a declarat sambata, la Antena 3, ca procurorii DNA i-au cerut capul lui Victor Ponta, in perioada cat a stat inchis la Penitenciarul Rahova din Bucuresti.Fractura in UE dupa decizia lui Trump privind Ierusalimul! Un stat membru acuza Uniunea…

- Dupa impact, femeia a ramas agațata de capota mașinii, dar șoferul a facut câteva manevre pentru a scapa de ea și a fugit de la locul accidentului. Inițial, Duka a primit o pedeapsa cu suspendare de la instanța din Huedin, dar judecatorii de la Curtea de Apel Cluj au emis o condamnare cu executare.…

- Presedintele PSD Caras-Severin, Ion Mocioalca, a fost audiat luni dimineata, peste o ora la DNA. Potrivit unor surse, Mocioalca a fost chemat sa dea explicatii în dosarul Tel Drum, în care este implicat seful sau direct, Liviu Dragnea. La ieșirea de la audieri,…