Procurorii DNA au pus sechestru pe o casa din SUA, detinuta de fostul primar Cristian Poteras prin intermediari

- Liviu Dragnea se ia la tranta cu Comisia Europeana la Tribunalul UE de la Luxemburg. Presedintele PSD vrea astfel sa ajunga, pe o cale colaterala, la anularea raportului OLAF care constata frauda cu fonduri europene in dosarul Tel Drum, raport care a dus la inculparea sa de catre DNA. Potrivit…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Cristian Poteras, fostul primar al Sectorului 6, pentru luare de mita, pentru ca ar fi primit de la o societate comerciala 250.000 de euro pentru a emite autorizatii necesare unui proiect imobiliar. Poteras ar fi cerut si 15% din contravaloarea unor plati.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi seara ca ordonanta de urgenta anuntata de ministrul de Finante, care va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, va fi adoptata vineri intr-o noua sedinta de guvern. "Maine vor adopta ordonanta.…

- Fostul primar din Bradu a fost achitat in dosarul pentru coruperea alegatorilor, pentru care a fost și reținut. Judecatoria Pitești l-a achitat ieri, 15 noiembrie, pe fostul primar din Bradu, Florin Fratica, in dosarul referitor la savarșirea infracțiunii de corupere a alegatorilor. Reamintim ca in…

- La un an si trei luni de la decizia in dosarul lui Neculai Ontanu, Curtea de Apel Bucuresti a motivat sentinta, astfel ca ICCJ poate incepe judecarea apelului. Contrar unor informatii aparute miercuri in presa, motivarea a fost publicata la inceputul sapatamanii, au confirmat reprezentantii institutiei…

- Newsweek Romania scrie ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a semnat ca ministerul pe care il conduce sa primeasca 25 de milioane de euro de la Sorin Paul Stanescu, nasul lui Liviu Dragnea, pentru retrocedarea unui teren apartinand Armatei Romane. Potrivit sursei citate , afacerea a fost incheiata in…