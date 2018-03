Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au descins, miercuri, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Aici, conform Digi Sport, acestia cerceteaza contractele efectuate in perioada 2008 - 2010, atunci cand presedinte era Mircea Sandu, iar Ionut Lupescu era director general, scrie prosport.ro.

- Acțiunea DNA, care a avut ca obiect ridicarea de documente, a venit dupa o serie de dezvaluiri facute de actualul președinte de la Casa Fotbalului, Razvan Burleanu, despre Ionuț Lupescu, principalul contracandidat la alegerile programate pe 18 aprilie. Ionut Lupescu, RASPUNS la atacurile lui…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au vizitat, miercuri, sediul Federatiei Romane de Fotbal, de unde au ridicat mai multe documente, in special contracte comerciale incheiate in perioada 2006-2010, au declarat, pentru AGERPRES, surse din cadrul FRF. "Azi au venit la Casa Fotbalului reprezentanti…

- Intr-o actiune de ultima ora, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au descins, miercuri, la sediul Federatiei Romane de Fotbal (FRF). Actiunea ar viza un numar de contracte care dateaza de pe vreme președinției lui Mircea Sandu, din perioada 2008-2010, conform primelor informatii. La acel moment,…

- Direcția Naționala Anticorupție a descins astazi la sediul FRF, in urma dezvalurilor facute de Razvan Burleanu despre presupusele contracte cu dedicație din perioada Mircea Sandu. Doua mașini ale procurorilor DNA au fost surprinse in aceasta dupa-amiaza in curtea Federației Romane de Fotbal, anunța…

- Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se vor duela pe 18 aprilie pentru postul de președinte al Federației Romane de Fotbal. Ionut Lupescu si-a depus OFICIAL candidatura pentru sefia FRF. Ce spune despre acuzatiile aduse de Razvan Burleanu Domnule presedinte al FRF, Asa cum am promis,…

- Razvan Burleanu a publicat un nou episod din serialul "Sa spunem adevarul", iar acest lucru s-a intamplat in momentul in care Ionut Lupescu intervenise prin telefon in emisiunea ProSport LIVE. "Kaiserul" a dezvaluit ca productia actualului presedinte al FRF va avea 12 episoade. Producatorii seriei…

- Fostul international Ionut Lupescu si-a depus, marti, la sediul Federatiei Romane de Fotbal, dosarul de candidatura la alegerile pentru presedintia FRF programate la 18 aprilie la Casa Fotbalului. "Dragi prieteni, azi am depus, la sediul FRF, documentele necesare pentru a intra oficial in competitia…

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) intre Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se anunța una foarte echillibrata. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipeaza o lupta stransa. „Nu sunt eu cel care…

- Federației Romane de Fotbal i-au fost blocate conturile, dupa ce a pierdut litigiul cu Dumitru Mihalache, fostul director de competiții al FRF. Acesta are de luat de la Federație peste 100.000 de euro compensații caștigate in instanța in urma concedierii abuzive. "Da, e adevarat. ...

- Cu o luna inainte de alegeri, Razvan Burleanu,a publicat un articol in care il acuza direct pe Mircea Sandu ca s-ar fi folosit de banii Federației Romane de Fotbal pentru a atribui contracte unor firme apropiate. Ștefan Chițu patronul hotelului Carpatin din Campina, la care Mircea Sandu este acționar…

- Razvan Burleanu a publicat un articol in care il acuza direct pe Mircea Sandu ca s-ar fi folosit de banii Federației Romane de Fotbal pentru a atribui contracte unor firme apropiate familiei sale.

- Razvan Burleanu a publicat un articol in care in acuza direct pe Mircea Sandu ca s-ar fi folosit de banii Federației Romane de Fotbal pentru a atribui contracte unor firme apropiate familiei sale. In articolul postat pe site-ul personal, actualul președinte FRF amintește doua firme, care și-au atins…

- Mircea Sandu a ieșit din nou la atac dupa dezvaluirile facute in aceasta seara de Razvan Burleanu. Razvan Burleanu, actualul președinte al Federației Romane de Fotbal, a publicat astazi pe site-ul personal o serie de legaturi suspecte intre Mircea Sandu și unele firme care ar fi beneficiat de contracte…

- Ionuț Lupescu, candidat la șefia Federației Romane de Fotbal (FRF), a ținut sa se distanțeze public de Mircea Sandu și de alte trei persoane din fosta și actuala conducere a forului fotbalistic național. “Kassai (n.r. – Adalbert Kassai, fostul secretar general al FRF in perioada șefiei lui Mircea Sandu),…

- Ionuț Lupescu s-a dezis de Adalbert Kassai și Mircea Sandu, trimițand in același timp sageți catre actuala conducere a Federației Romane de Fotbal. "Kassai, Vișan, Bodescu și Mircea Sandu nu vor face parte din echipa mea. Sa fie clar!", a declarat Ionuț Lupescu la TV DigiSport. ...

- Ministerul Tineretului si Sportului va fi obligat prin sentinta pronuntata vineri de Curtea de Apel Bucuresti sa emita avizul de modificare a statului FRF, dar schimbarile statutare nu vor fi in vigoare la data alegerilor pentru presedintia federatiei, astfel incat candidatura lui Ionut Lupescu nu va…

- Site-ul FRF anunța ca astazi Curtea de Apel București a admis solicitarea Federației cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului, iar in aceste condiții Ionuț Lupescu nu ar putea candida la ș...

- Oamenii din Slobozia au avut vineri, 23 februarie 2018, un oaspete de seama. Ionuț Lupescu, proaspat candidat la președinția Federației Romane de Fotbal, a ales ca printre primele destinații ale turneului sau electoral sa fie Slobozia. «Am avut bucuria sa revad la Slobozia vechi prieteni și oameni adevarați…

- Fostul international Ionut Lupescu a declarat, ieri ca fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Mircea Sandu, si fostul secretar general al forului, Adalbert Kassai, nu fac parte din echipa sa si a precizat ca i-a chemat din respect la lansarea candidaturii sale pentru sefia FRF. Lupescu…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, la lansarea candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, ca spera ca fostul sau coleg de la echipa nationala „sa duca Romania acolo unde ii este locul”.„Este momentul lui Ionut Lupescu. Il stim toti, un om pregatit,…

- Dupa o lunga perioada in care a stat la cutie, Ionut Lupescu (49 de ani) a intrat in lupta pentru scaunul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. In duelul cu Razvan Burleanu, principalul sau contracandidat, „Kaiser-ul” se bucura de sustinerea fostilor colegi din „Generatia de Aur”, dar si a altor…

- Fostul international Ionut Lupescu si-a lansat oficial candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Române de Fotbal programate la 18 aprilie, el declarând în cadrul conferintei de presa ca vrea sa aduca o viziune moderna si

- Care este sloganul campaniei lui Ionuț Lupescu la șefia FRF. Conferința de lansare a candidaturii lui Ionuț Lupescu la șefia FRF are loc luni. Hagi, Chivu și Mircea Lucescu, invitați de marca. Luni, 26 februarie 2018, incepand cu ora 13:00, are loc evenimentul de lansare a candidaturii lui Ionuț Lupescu…

- Ionuț Lupescu, candidat la președinția Federației Romane de Fotbal, a vorbit despre performanța reușita de FCSB in Europa League și despre rivalitatea cu Dinamo. "Am vrea sa fie mai multe echipe la nivelul celor de la FCSB. Ei au avut partea financiara de partea lor. Și-au permis sa ia jucatori mai…

- E batalie dura pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF). Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura, dar actualul presedinte, Razvan Burleanu nu se sperie. Mai mult, acesta rade de Ionut Lupescu. Alegerile au loc pe 18 aprilie.Citește și: Incepe marea EPURARE in Guvern: PSD și ALDE schimba…

- Masa imparateasca a dat vineri, in jurul pranzului, Adalbert Kassai, nimeni altul decat fostul secretar general al Federației Romane de Fotbal in mandatul lui Mircea Sandu! A fost ziua lui, așa ca și-a adunat prietenii la un restaurant chinezesc, pentru a-i cinsti. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…

- Ani de-a randul, mai toti cei care comentam sportul intr-o forma sau alta ne-am autosugestionat ca mai rau decat cu Mircea Sandu in fruntea Federatiei Romane de Fotbal nu se poate. A trebuit sa izvorasca din laboratoarele de partid numitul Burleanu, pentru a ne da seama, exact ca-n chestia aia din…

- Fostul international Ionut Lupescu, in prezent director al Comisiei Tehnice a UEFA, si- a anuntat, duminica, oficial, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal...

- Fostul international s-a hotarat sa intre in cursa pentru prima functie in cadrul Federatiei Romane de Fotbal. Ionut Lupescu a anuntat oficial faptul ca isi va depune candidatura la alegerile din aprilie, lasand sa se inteleaga ca a ales sa faca un astfel de pas impulsionat fiind de mesajele venite…

- Ionuț Lupescu (49 de ani) va candida la șefia Federației Romane de Fotbal, potrivit informațiilor obținute de www.realitatea.net. Anunțul oficial va fi facut, cel mai probabil, pana la finalul acestei luni.Contactați de www.realitatea.net, apropiații fostului internațional au dezvaluit: "Programul este…

- Propunerea lui Gigi Becali: Hagi, președinte la FRF. Finanțatorul FCSB nu concepe ca Razvan Burleanu sa caștige inca un mandat și il indeamna pe Gica Hagi sa candideze la alegerile din 18 aprilie, in condițiile in care Generația de Aur așteapta inca un raspuns de la Ionuț Lupescu. „Cand a zis Gica Popescu…

- Florin Prunea si Gica Popescu nu se afla in cele mai bune relatii, desi ambii doresc acum indepartarea lui Razvan Burleanu de la conducerea Federatiei Romane de Fotbal.La sfarsitul saptamanii trecute Ionut Lupescu s-a intalnit la Bucuresti cu o parte dintre colegii sai din Generatia de Aur,…

- Ionuț Lupescu a venit ieri la București pentru a discuta cu componenții Generației de Aur în privința candidaturii la alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal. Dupa mai multe ore de discuții la care au participat printre alții Florin Prunea, Basarab Panduru, Victor Pițurca,…

- Gheorghe Hagi a dezvaluit, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca fostul sau coleg din „Generația de Aur”, Ionuț Lupescu (foto), nu va mai lua parte la cursa pentru președinția Federației Romane de Fotbal(programata la data de 18 aprilie)

- Dupa ce recent a declarat ca Razvan Burleanu, actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF) se fae vinovat pentru situatia in care se afla fotbalul romanesc, Mircea Sandu a iesit din nou la atac. Fostul sef al FRF a spus ca oricare dintre posibilii candidati la functia de presdedinte al FRF,…

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, l-a atacat dur pe Anghel Iordanescu, pe care il acuza ca a renunțat la colaborarea cu foștii sai elevi din Generației de Aur."Iordanescu a lasat Generația de Aur pentru Burleanu și pentru ca i-au cerut-o George Maior și Gabi Oprea",…