Procurorii din tara se organizeaza pentru sustinerea lui Augustin Lazar Mai multe zeci de procurori din tara au initiat demersuri pentru a se intruni in adunari generale ale parchetelor. Tema discutiilor: adoptarea solicitarilor facute de Forumul Judecatorilor din Romania si Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor.



Cele doua asociatii de magistrati solicita ferm ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa abandoneze imediat procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazar.



Surse din magistratura au explicat pentru Ziare.com ca au fost deja convocate adunari ale mai multor parchete, printre care: Parchetul de pe langa Tribunalul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

