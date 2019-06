Stiri pe aceeasi tema

- Opt poștași din Alba care nu au livrat peste 10.000 de plicuri destinatarilor din județ sunt cercetați sub control judiciar de procurori. Timp de doua luni, ei nu mai pot desfașura activitatea de factor poștal. Corespondența nelivrata de poștași provenea chiar de la instanțele de judecata ori furnizorii…

- Procurorii targujieni și polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj au deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune, in cazul taberelor organizate in afara țarii de Asociația Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societații Civile.

- Polițiștii din Gorj au deschis un dosar penal pentru inșelaciune in cazul taberei din Japonia, dupa ce mai mulți copii au ramas blocati pe aeroport in Tokyo. Cercetarile se fac impreuna cu procurorii.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Gorj, Corina Scurtu, polițiștii din cadrul Serviciului…

- Polițiștii de la Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, au pus in aplicare, pe 11 iunie, doua mandate de percheziție domiciliara la persoane suspecte de trafic cu țigari, din municipiul Suceava. La percheziții au fost ridicate cantitați ...