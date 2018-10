Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, intrunita la sediul instituției a decis, cu majoritate de voturi ... The post Procurorii parchetului local il susțin pe Augustin Lazar appeared first on Renasterea banateana .

- Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara a anunțat, joi,ca procurorii din cadrul instituției “dezaproba in totalitate” procedura de revocare a lui Augustin Lazar din funcția de procuror general,precizand ca rolul magistratului procuror este “golit de conținut prin ingerințele factorului politic”,…

- Președintele Klaus Iohannis a primit și va analiza Raportul privind activitatea manageriala de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, cu propunerea de revocare din funcție a lui Augustin Lazar. „Președintele Klaus Iohannis apreciaza activitatea Procurorului General și considera…

- Dupa ce a aflat primele detalii despre cerererea de revocare din funcție a Procurorului General, inaintata de Tudorel Toader insituției Președintelui, Augustin Lazar s-a aratat nevoit sa raspunda provocarii aruncate de ministrul roman. Afirmațiile lui Tudorel Toader au fost clasificate ca ”ziceri penibile”,…

- "Nu trebuie sa fiu eu multumita si nu trebuie sa spun eu daca acest lucru este bun sau rau. Avem ministrul Justitiei, a facut o propunere documentata, vom vedea care este cursul de acum incolo", a declarat Viorica Dancila, joi, inainte de sedinta BPN al PSD, intrebata daca este "multumita" de propunerea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania, conform agerpres.ro. Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, pare ca reface toți pașii care au dus la eliminare șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. De data aceasta, ținta se numește Augustin Lazar, procurorul incomod aflat la șefia Parchetului general.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, sambata, pe Facebook, ca declanseaza procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar.