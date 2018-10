Stiri pe aceeasi tema

- Inspecția Judiciara face cercetari in ceea ce privește modul in care a fost deschis dosarul violențelor de la protestul de la 10 august. Inspectorii judiciari au ajuns la concluzia ca trebuie sa faca cercetari și in ceea ce ii privește pe Gheorghe Cosneanu, șeful secției militare, dar și pe procurorul…

- Procurorii militari Bogdan Ciprian Pirlog și Codruț Mihalache, dar și șeful Secției Parchetelor Militare, generalul de brigada Gheorghe Coșneanu, sunt cercetați de Inspecția Judiciara pentru ca au incalcat ordinele și procedurile interne in legatura cu ancheta in dosarul protestelor din 10 august, transmite…

- Un numar de 169 de jandarmi s-au constituit ca fost parți vatamate în urma protestului Diasporei din 10 august, potrivit datelor comunicate, luni, de catre procurorii de la Parchetul de pe lânga Judecatoria sectorului 1. Astfel, dosarul privind protestul din 10 august reunește…

- Secția pentru Procurori a CSM a sesizat Inspecția Judiciara privind explicațiile unor procurori ai DNA cu referire la motivele achitarilor dispuse in anumite dosare. Inspecția a reținut ca "informarea privind soluția de achitare trebuie sa conțina aprecieri asupra temeiniciei și legalitații soluției…

- Șapte membri ai CSM au transmis o scrisoare Avocatului Poporului in care ii cer sa sesizeze CCR privind OUG referitoare la asigurarea interimatului la Inspecția Judiciara. Documentul este semnat de judecatorii Mihai Balan, Andreea Chiș, Mihai Mateescu și procurorii Cristian Ban, Florin Deac, Nicolae…

- Inspecția Judiciara a anunțat marți seara ca face verificari prealabile cu privire la procurorii militari care au inceput ancheta evenimentelor din 10 august, atunci cand sute de protestatari s-au plans ca au fost agresați de jandarmi. Astfel, Inspectia Judiciara efectueaza verificari prealabile cu…

- Procurorii militari au inregistrat, pana luni, 351 de plangeri din partea persoanelor care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protestul din 10 august, au declarat pentru AGERPRES oficiali din Parchetul General. In cursul zilei de luni au fost depuse 60 de plangeri, majoritatea fiind…

- Inspectia Judiciara anunta ca va efectua în perioada 1 august - 1 octombrie 2018 un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti în cauzele de competenta DNA care vizeaza magistrati