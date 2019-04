Procurorii din CSM intră cu bocancii peste Secţia de investigare a infracţiunilor din justiţie Un vechi proverb romanesc spune "Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face". Deși toate semnalele de alarma trase in sistemul judiciar de diverse facțiuni indicau Sectia de investigare a infractiunior din justitie (SIIJ) ca fiind o structura cu un pronuntat potential spre abuzuri asupra magistratilor, iata ca nici bine nu s-a uscat cerneala pe modificarile legislative și chiar SIIJ este victima unui abuz. Si nu din partea oricui, ci chiar a celor care ar trebui sa vegheze asupra independentei procurorilor. Consiliul Superior al Magistraturii a publicat motivarea hotararii din 4 aprilie 2019,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

