Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii CSM au decis, la sedinta de joi, sa prelungeasca delegarea pentru inca 6 luni a Laurei Codruta Kovesi in cadrul Directiei Indrumare si Control a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din Consiliu.

- Secția pentru procurori a CSM a decis in sedinta de joi prelungirea pentru inca 6 luni a delegarii Laurei Codruța Kovesi in cadrul Direcției Indrumare și Control a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casaței și Justiție (PICCJ). Decizia vine in ciuda faptului ca fosta sefa a DNA are grad…

- Emoții pentru Anca Jurma și Laura Codruța Kovesi! Pe ordinea de zi a ședinței Secției pentru procurori a CSM de joi se afla propunerea de delegare pentru inca 6 luni a Ancai Jurma in funcția de procuror-șef interimar al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Tot pe ordinea de zi se afla și propunerea…

- Procurorii nou-inființatei Secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au trimis in judecata in prim magistrat. Fostul procuror DNA Eugen Stoina, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu, a fost trimis in judecata…

- Sectia pentru procurori a CSM a respins, marti, cererea fostei sefe DNA de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului General. Procurorul general, Augustin Lazar, a decis delegarea acesteia in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are pe ordinea de zi a sedintei de marti solicitarea fostului procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Laura Codruta Kovesi de recunoastere a gradului profesional corespunzator pentru Parchetul de pe langa Inalta Curte…

- Laura Codruta Kovesi a inaintat CSM o cerere de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Desi aceasta practica, a dobandirii de grad profesional fara examen, a incetat inca din 2009, fosta sefa a DNA vrea sa o ia pe scurtatura…

- Daca acum doua zile ministrul Tudorel Toader afirma ca Laura Codruta Kovesi va pleca de la Parchetul General inapoi la DIICOT Sibiu, in baza OUG 92/2018, Sectia pentru procurori a CSM a adoptat miercuri o hotarare prin care fosta sefa DNA ramane la PICCJ, alaturi de Augustin Lazar."2. Sectia…