Procurorii din Brasov critica ordonanta lui Toader: S-a creat o structura paralela, Sectia de investigare a magistratilor

- Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov considera ca, in urma recentelor modificari aduse legilor justiției, prin Ordonanța de Urgența, secția pentru anchetarea magistraților va deveni o structura de parchet paralela, „in afara Constituției”.Potrivit unui comunicat transmis de catre Parchetul…

- Comunicat de presa al procurorilor brașoveni La data de 20.02.2019, Adunarea Generala a Procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalului Brașov și Adunarea Generala a Procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov au luat act de declarațiile Ministrului Justiției privind modificarile aduse…

- Ministrul Tudorel Toader pregateste o noua OUG pentru modificarea Legilor Justitiei. Prin urmare, potrivit proiectului de OUG, Sectia pentru Procurori din CSM va fi eliminata din procedura de numire a sefilor marilor Parchete. "Potrivit proiectului de Ordonanta obtinut de „Adevarul”, ministrul Justitiei,…

- Potrivit proiectului de Ordonanta obtinut de „ Adevarul ”, ministrul Justitiei, Tudorel Toader cauta sa implementeze o serie de noi modificari aduse Legilor Justitiei. Una dintre cele mai importante modificari vizeaza stabilirea independentei noii Sectii speciale pentru anchetarea magistratilor fata…

- Alina Albu, propusa de ministrul Justiției in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a criminalitatii organizate din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunlor de Criminalitate Organizata si Terorism, a declarat, luni, in cadrul audierii de la CSM, ca informațiile oferite anul trecut…

- S-au inregistrat 13 voturi "pentru" si trei "impotriva". Comisia a adoptat luni o serie de amendamente la actul normativ, dupa ce Camera Deputatilor, in calitate de prim for sesizat, a aprobat cu amendamente OUG 92/2018 pe data de 14 noiembrie. Printre amendamentele adoptate luni de…

- Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public in legatura cu procedura de avizare a propunerilor formulate de ministrul justitiei, de numire in functii de conducere la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor…