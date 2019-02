Procurorii de la Parchetul General au decis luni sa poarte banderole in semn de protest fata de modul in care Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta prin care au fost modificate legile justitiei.



"In ziua de 25 februarie 2019, Adunarea Generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, constituita in temeiul hotararii Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 95/20.02.2019, cu majoritatea voturilor, a hotarat solidarizarea de principiu cu actiunile magistratilor impotriva adoptarii OUG nr.7/2019. In acest sens,…