Sectia pentru procurori a CSM anunta ca "a luat act cu ingrijorare de declaratiile publice ale prim-ministrului din data de 3 octombrie 2018, din Plenul Parlamentului European, privind functionarea sistemului judiciar din Romania".

- Imediat dupa ce si-a incheiat discursul in Parlamentul European, premierul Viorica Dancila a fost felicitata de colegii de partid. "Felicitari premierului Viorica Dancila pentru discursul de astazi din Parlamentul European! Pentru curajul de-a spune lumii intregi adevarul despre Romania și…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a reactionat miercuri, la scurt timp dupa finalul dezbaterii pe tema statului de drept din Romania din plenul Parlamentul European, spunand ca Viorica Dancila a avut „pozitia unui roman adevarat care isi apara tara”. Aceasta a adaugat si ca premierul a avut „o atitudine…

- Tudorel Toader a însotit-o pe Viorica Dancila în Parlamentul European, unde premierul a sustinut un dicurs dur în care a precizat ca nu a venit în Parlamentul European pentru a da socoteala.

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a afirmat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila a mințit atunci cand a spus in Parlamentul European ca „milioane de romani s-au aflat sub ascultare”, cat și prin „afirmația ca Jandarmeria a procedat corect in intervenția de la protestul din 10 august.”"Prin discursul…

- Europarlamentarul olandez Sophie Intveld s-a declarat dezamagita de discursul premierului Viorica Dancila din Parlamentul European.„Sunt dezamagita de discursul dumneavoastra. Noi nu atacam Romania. Va sugeram sa acceeptați mana pe care o intindem. Trebuie sa vedeți dezbaterea ca pe o incercare…

- Discursul lui Manfred Weber a avut loc dupa ce Parlamentul European a decis activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei. Ulterior, PE a trecut și la analizarea situației din Romania și a decis adoptarea unei rezoluții in octombrie, dupa ce premierul Viorica Dancila va merge…