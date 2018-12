Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror federal din New York a recomandat vineri o pedeapsa cu inchisoarea "importanta" pentru fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, in pofida cooperarii sale in ancheta asupra amestecului rus in alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP. Fostul om de incredere al…

- Presedintele american Donald Trump nu si-a ascuns niciodata gustul pentru provocari si exagerari. Astfel, a estimat el joi, cota sa de popularitate, care abia depaseste 40%, ar trebui sa fie de fapt de 75%, relateaza AFP. Denuntand din nou, intr-un mesaj pe Twitter, ancheta procurorului special Robert…

- Procurorul special Robert Mueller a declarat marti in instanta ca Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump, a „contribuit substantial” la investigatia privind ingerintele ruse in alegerile din SUA din 2016 si nu ar trebui condamnat la inchisoare, relateaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni, pe contul sau de Twitter, de ce doreste pedeapsa cu inchisoarea pentru fostul sau avocat Michael Cohen, care colaboreaza cu justitia in delicata ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat joi seara pe fostul sau avocat Michael Cohen ca a mintit la audierea din aceeasi zi in cadrul careia a pledat vinovat, in fata unei instante din Manhattan, cu scopul de a i se reduce pedeapsa, informeaza AFP. 'Este o persoana slaba. Incearca sa obtina…

- Intr-o intalnire cu ziaristii de la Casa Alba dupa alegerile legislative de marti, el a spus ca-si doreste ca congresmenii americani sa-i aloce suficienti bani pentru a construi zidul de mult promis de la frontiera sudica cu Mexicul. Trump a precizat insa ca nu va forta un blocaj al activitatii guvernului…

- Presedintele american Donald Trump spune ca nu vede niciun motiv pentru care SUA ar opri vanzarile de arme catre Arabia Saudita, din cauza faptului ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, autoritatile turce acuzand Guvernul…

- Majoritatea francezilor nu mai considera SUA un aliat sigur, arata un sondaj de opinie online publicat miercuri si preluat de AFP. Potrivit sondajului realizat de Ifop, doar 44% din cei care au raspuns mai au incredere in Statele Unite ca aliat sau partener al Frantei, fata de 77% in 2014. Francezii…