Procurorii clujeni incapabil să refacă cercetarea din dosarul Caritasul Unguresc Judecatorii clujeni au retrimis, pentru a doua oara, dosarul Caritasul Unguresc la procuror pentru refacerea cercetarilor. WALDMAN CSABA LASZLO este persoana inculpata din dosarul in care s-au constituit peste 70 de parți civile. Chiar daca procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj Napoca au inceput urmarirea penala pe numele lui WALDMAN in 2011, in urmatorii ani sute de persoane au reclamat modul in care au fost inșelate. Magistratul Alexandru Tilica, de la Judecatoria Cluj Napoca, a decis sa retrimita la procuror dosarul Caritasul Unguresc, motivand ca ancheta nu este bine facuta.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

