- Un procuror saudit a cerut pedeapsa cu moartea pentru cinci din cei 11 suspecti in cazul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, care a disparut dupa ce a intrat in consulatul saudit de la Istanbul la 2 octombrie, a relatat joi presa din Arabia Saudita, informeaza Reuters si The Guardian.

