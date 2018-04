Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters. Carles…

- Gruparile care cer independența Calatoniei au blocat frontiera dintre Spania și Franța dupa arestarea lui Puigdemont. Camionagii romani, platiți la cursa, au deblocat-o singuri pentru a putea sa-și continue drumul.Imaginile cu romanii deblocand drumul au fost postate pe o pagina de Facebook…

- UPDATE:Fosta lidera catalana, Clara Ponsati, vizata de un mandat de arestare european pentru ca ar fi luat parte la declaratia unilaterala privind Independenta Cataloniei, a fost plasata in libertate conditionata. Clara Ponsati, in varsta de 61 de ani, este profesor de economie la Universitatea…

- Fosta conducatoare catalana Clara Ponsati, vizata de un mandat european de arestare din cauza ca a luat parte la declararea unilaterala a independentei Cataloniei, s-a predat miercuri politiei din Scotia, unde s-a exilat, a constatat un jurmalist AFP. Fostul ministru catalan, care a sosit cu putin inainte…

- Fostul ministru catalan al educatiei, Clara Ponsati, vizata de un mandat de arestare european pentru ca a luat parte la declararea unilaterala a independentei Cataloniei, s-a predat miercuri politiei din Scotia, unde se afla in exil, relateaza Reuters si AFP. Clara Ponsati a sosit cu putin…

- Clara Ponsati, fost ministru catalan al Educatiei, s-a predat, miercuri, politiei din capitala scotiana Edinburgh, in conditiile in care autoritatile spaniole au acuzat-o de rebeliune si deturnare a fondurilor publice, relateaza site-ul BBC News.

- Clara Ponsati, fostul ministru catalan al Educatiei, se va preda astazi politiei din Scotia dupa ce autoritatile scotiene au primit o cerere din partea Spaniei pentru extradarea ei, scrie Irish Independent, potrivit news.ro.Daca Ponsati va fi extradata, ea se va intoarce in Spania, fiind pusa…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de ”rebeliune”, a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va ”ramane in…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters."A comparut calm si stapan pe…

- Fugarul tocmai parasise Finlanda, pentru a reveni in Belgia Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a fost cel care a anuntat ca Puigdemont a fost…

- Proteste de amploare in Catalonia, duminica seara, dupa ce fostul lider Carles Puigdemont a fost arestat in Germania, scrie BBC News. Puigdemont, care este cautat in Spania pentru rasvratire și revolta, a fost reținut de poliția germana, care a acționat in baza unui mandat european de arestare. In cursul…

- Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut ieri in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a anuntat ca Puigdemont a fost retinut in Germania. Curtea Suprema de la Madrid a emis, vineri, mandate internationale…

- Proteste in Barcelona dupa arestarea lui Carles Puigdemont. Mii de persoane au iesit in strada, duminica, in aceeasi zi in care autoritatile din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont. Vezi galeria foto + 5 + 5 Intre protestatari si fortele de ordine au avut loc ciocniri, motiv…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a reusit sa evite aplicarea unui mandat international de arestare emis de Spania, avocatul sau anuntand ca acesta a parasit Finlanda pentru a se intoarce in Belgia, informeaza site-ul cotidianului The Guardian, citat de Mediafax. ...

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a reusit sa evite aplicarea unui mandat international de arestare emis de Spania, avocatul sau anuntand ca acesta a parasit Finlanda pentru a se intoarce in Belgia, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Parlamentarul Mikko Karna a declarat ca Puigdemont a confirmat ca a ajuns in Belgia. Mandatul de arestare a fost emis vineri, la o zi dupa ce Puigdemont a ajuns in Finlanda. El intentiona sa plece sambata.Cotidianul finlandez Helsingin Sanomat a citat un oficial de la Biroul National de…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont ar putea fi arestat in Finlanda, dupa ce autoritatile finlandeze au primit un mandat de arestare pe numele sau, emis de Curtea Suprema de la Madrid, informeaza site-ul agentiei Reuters. Finlanda a cerut Spaniei sa ofere mai multe informatii, inainte…

- Politia finlandeza a anuntat sambata ca a primit un mandat international de arestare a fostului lider catalan Carles Puigdemont, care se afla intr-o vizita in aceasta tara nordica. Biroul finlandez de Investigatii (NBI) a confirmat ca a primit mandatul emis de Madrid, care a ajuns acum la…

- O declaratie pe acest subiect a fost facuta vineri in fata presei de purtatorul de cuvant al guvernului de la Madrid, Mendez de Vigo, dupa ce a fost intrebat daca tema acestui summit se afla pe agenda intalnirii aflata in desfasurare in acel moment intre Mariano Rajoy si presedintele Consiliului…

- Principalele partide separatiste din Catalonia intentioneaza sa organizeze un nou referendum asupra unei viitoare Constitutii a ''Republicii catalane'', releva un acord consultat joi de AFP. Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care…

- Trei membri ai fostului executiv catalan destituit, incarcerati in prezent intr-o inchisoare din Madrid, au sesizat Grupul de lucru al ONU privind detentiile arbitrare, au anuntat joi avocatii reclamantilor, intr-o conferinta de presa la Londra, relateaza AFP si Reuters. Oriol Junqueras,…

- Separatistul Carles Puigdemont a recunoscut miercuri ca a avut „îndoieli” cu privire la candidatura sa la presedintia Cataloniei, pe care da asigurari ca si-o mentine, în urma difuzarii de catre o televiziune spaniola a unui mesaj privat în care acesta arunca prosopul,…

- Emisiunea 'El Programa de Ana Rosa' a postului de televiziune privat Telecinco a publicat o serie de mesaje adresate marti seara de catre Carles Puigdemont lui Toni Comin, fost membru al guvernului catalan destituit de Madrid. In aceste mesaje, Carles Puigdemont comenteaza amanarea sedintei…

- Noul presedinte al parlamentului regional al Cataloniei, Roger Torrent, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu fostul premier catalan, Carles Puigdemont, despre care a sustinut ca are tot dreptul sa revina in acest post, desi a fost destituit de autoritatile de la Madrid si este inculpat in urma tentativei…

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, luni, ca fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Votul pentru numirea in functie a lui Puigdemont va avea loc…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a amenintat ca va reimpune reguli directe Cataloniei, daca liderul separatist Carles Puigdemont va incerca sa guverneze din Belgia, unde traieste intr-un exil pe...

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena.Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de…

