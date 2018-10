Mai mulți procurori revin la parchetele din regiune de unde au fost delegați in posturi in instituții centrale, odata cu intrarea in vigoare a ordonanței pe legile justiției. Noile prevederi din Ordonanta de urgenta impun o vechime de cel putin 10 ani in magistratura pentru procurorii din Parchetul General, DNA si DIICOT. In consecința, sectia pentru procurori a CSM a hotarat incetarea delegarii pentru 48 de procurori din Parchetul General, DIICOT si DNA, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordonantei pe legile justitiei. Astfel, un numar de 12 procurori de la Parchetul General se intorc la unitatile…