Decizia a fost luata de Agentia de Recuperare a Bunurilor Infractionale pe 26 iunie, la doua saptamani de la plecarea din tara a liderului democrat.



RISE Moldova anunta ca a reusit sa identifice cateva dintre proprietatile sechestrate. Printre ele se numara hotelul de lux Nobil si studiourile in care activeaza posturile TV: Prime, Publika, Canal 2 si Canal 3, potrivit stiripesurse.ro.

Conform cronologiei prezentate, in 14 iunie Partidul Democrat (PD) al lui Plahotniuc anunta ca cedeaza guvernarea si trece in opozitie. In aceeasi zi, Vladimir Plahotniuc, liderul PD, paraseste Republica…