Procurorii au incercat sa-l audieze pe Mario Iorgulescu fara succes: Cum au aflat ca a fost scos din tara

Purtatorul de cuvant al institutiei, Codrut Popoiu, a declarat ca procurorii s-au prezentat, joi, la Spitalul Elias, pentru a-l audia pe Mario Iorgulescu, insa starea sa de sanatate nu a permis. Mai mult, Popoiu a afirmat ca procurorii au fost informati doar „pe cale verbala” ca Mario Iorgulescu a parasit Romania. „Noi am fost informati verbal de catre spital, iar acum am solicitat si un punct de vedere in scris pentru a afla care au fost pasii mutarii sale. Saptamana trecuta s-a incercat audirea lui, dar din pacate nu am reusit sa facem acest lucru, deoarece starea sa medicala nu permitea. Nu…