- Dupa doua zile in care a negat vehement ca le cunoaste pe Alexandra si pe Luiza Melencu, fata disparuta in aprilie, Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis si a povestit cu lux de amanunte cum a facut-o.

- Anchetatorii continua și duminica investigațiile la Casa Groazei, in prezența principalului suspect, Gheorghe Dinca. Oamenii legii spun ca au de cautat intr-o zona vasta, curtea imobilului fiind de aproximativ 2000 de metri patrați. Georgiana Hosu, procurorul șef adjunct al DIICOT, a declarat ca deocamdata…

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX , surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuinței nu a fost gasit sange, pana vineri…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Sfarsit tragic pentru Alexandra, copila care s-a urcat intr-o masina la ocazie. Tanara a sperat pana in ultimul moment ca va fi salvata si a sunat de trei ori la 112. Politistii fac cercetari de aproximativ 13 ore in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie.

- UPDATE – ora 18:13 – Parchetul de pe langa Tribunalul Olt desfasoara in cazul minorei de 15 ani disparuta cercetari ‘din perspectiva infractiunii de omor calificat’, potrivit prim-procurorului institutiei, Anca Anuta. ‘In dupa-amiaza zilei de ieri, Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a inregistrat…

- Alexandra, fata de 15 ani, disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorge Dinca, de 57 de ani, a apucat sa sune la 112, spunand ca este intr-o casa aproape pararsita. Serviciul Roman de Telecomunicatii a furnizat primele date legate de fata de 15 ani…

Alexandra, fata de 15 ani, disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorge Dinca, de 57 de ani, a apucat sa sune la 112, spunand ca este intr-o casa aproape pararsita. Serviciul Roman de Telecomunicatii a furnizat primele date legate de fata de 15 ani…