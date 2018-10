Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in București! Procurorii au descins la Spitalul Sanador, acolo unde un copil de doar un an de zile a murit in urma unei intervenții chirurgicale, scrie Romania TV.Cauza decesului copilului de 1 an si 8 luni, care a murit in weekend la Sanador, un spital privat din Capitala, este un…

- Gheorghe Borcean, președintele Colegiului Medicilor din Romania, a declarat ca verdictul de șoc hemoragic in cazul baiețelului de aproape doi ani care a murit in urma unei operații de hernie inghinala la Spitalul Sanador nu indica neaparat cine se face vinovat. Ștefan Alexandru, un baiețel de 1 an și…

- Presedintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, a prezentat miercuri regulile procedurale aplicabile in ancheta privind baietelul mort dupa o interventie chirurgicala la un spital privat din Capitala, precizand ca dupa ce vor fi cercetate toate faptele medicale si documentele si dupa ce vor…

- Colegiul Medicilor prezinta miercuri regulile procedurale aplicabile in ancheta privind baietelul mort dupa o interventie chirurgicala la un spital privat din Capitala. Rezultatul necropsiei in cazul copilului au aratat ca acesta a suferit un soc hemoragic, in urma unei hemoragii interne.Cazul…

- Legistii au stabilit ca baiatul de nici doi ani a murit din cauza unui soc hemoragic, survenit in urma unei hemoragii interne. Copilul s-a stins, sambata noapte, intr un spital privat din Capitala. Venise pentru o operație de coborare de testicul in scrot, dar la cateva ore dupa interventie…

- Ministerul Sanatatii a decis sa sesizeze Colegiul Medicilor pentru a verifica conduita terapeutica în cazul copilului mort la Spitalul Sanador, precizând ca din raportul preliminar al controlului Directiei de Sanatate Publica reiese ca s-au respectat

