- Polițiștii doljeni au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta in cazul decesului lui Ilie Balaci. Aceasta este procedura standard cand nu se efectueaza certificatul de deces. In acest caz a fost dispusa efectuarea unei necropsii pentru a stabili care a fost cauza mortii fostului mare...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au deschis joi un dosar penal de moarte suspecta in cazul decesului fostului judecator Stan Mustata, scrie Agerpres.Potrivit reprezentantilor Parchetului, dosarul a fost deschis in urma unei sesizari primite de la Spitalul Militar "Carol…

