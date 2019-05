Procurorii au deschis 32 de anchete referitoare la neregulile din alegerile locale

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii turci au lansat 32 de anchete referitoare la presupuse nereguli inregistrate la Istanbul in desfasurarea alegerilor locale din 31 martie si au citat oficiali de la peste 100 de sectii de vot, in calitate de suspecti, a relatat joi agentia de presa turca Anadolu, citata de Reuters. Investigatiile…

- Kemal Kilicdaroglu, liderul CHP, principalul partid de opozitie din Turcia, a fost atacat de mai multi barbati, duminica, la Ankara. Kilicdaroglu, care participa la inmormantarea unui soldat turc ucis in confruntarile cu PKK, a fost scos cu greu din multime de fortele de ordine, relateaza Reuters,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Europa si SUA ca "intervin" in afacerile interne ale Turciei, dupa comentariile lor privind alegerile municipale de duminica, in urma carora partidul sau este in pericol sa piarda primariile din Istanbul si Ankara, relateaza AFP. "America si Europa,…

- Dupa ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al lui Recep Tayyip Erdogan a pierdut alegerile pentru primariile marilor orase turce Ankara si Istanbul, cotidianul german Frankfurter Rundschau a comentat ca rezultatele alegerilor municipale au aratat ca presedintele turc poate fi invins, informeaza…

- Turcia asteapta cu nerabdare, luni, rezultatele alegerilor municipale la Istanbul, unde o infrangere ar fi devastatoare pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan, care a suferit deja, la Ankara, o infrangere fara precedent in 16 ani de putere, potrivit unor rezultate partiale, relateaza AFP.Citește…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi ca el se afla la carma economiei turce, intr-un context in care formatiunea sa, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare din 2002, se confrunta cu posibile pierderi la alegerile locale de duminica, din cauza problemelor economice,…

- O moschee grandioasa cu sase minarete, capabila sa gazduiasca peste 60.000 de credinciosi, s-a deschis joi la Istanbul, dupa aproape sase ani de constructie, informeaza dpa. Zeci de cetateni si inalte oficialitati din Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan au participat…