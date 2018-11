Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat luni ca un mandat de arestare international a fost emis pe numele lui Bill Browder, un investitor britanic cunoscut ca fiind un proeminent critic al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Fondul de investitii Browder's Hermitage Capital a fost unul dintre cei…

- Un barbat de 45 de ani, din Reteag, județul Bistrița-Nasaud, urmarit international pentru sclavie in Italia, a fost prins la domicliu, acesta fiind reținut, potrivit Mediafax. Potrivit unui comunicat transmis marți de Poliția Bistrița-Nasaud, un barbat de 45 de ani, pe numele caruia autoritatile…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din Reteag, pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat european de arestare pentru comiterea infracțiunii de sclavie, a fost depistat de politistii din Bistrița-Nasaud, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Potrivit cotidianului american, care publica fotografii in sprijinul afirmatiilor sale, Maher Abdulaziz Mutreb l-a insotit pe printul mostenitor in timpul deplasarilor acestuia in SUA in martie 2018, precum si la Madrid si Paris in aprilie 2018. Autoritatile turce au difuzat o fotografie cu el la…

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…

- Riadul a planuit sa-l aresteze pe jurnalistul critic Jamal Khashoggi, disparut in urma cu o saptamana in Turcia, potrivit unor interceptari ale serviciilor americane de informatii, dezvaluie cotidianul The Washington Post (WP), la care lucra jurnalistul saudit, scrie The Associated Press. WP…

- Procurorii britanici au spus miercuri ca au dovezi suficiente pentru a inculpa doi ruși de conspirație la uciderea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, in Anglia, in luna martie, relateaza Reuters.

- Arabia Saudita intenționeza sa construiasca un canal care ar transforma peninsula vecina Qatar intr-o insula. Pe fondul disensiunilor diplomatice dintre ţările de la Golful Persic, un înalt responsabil saudit a elogiat pentru prima dată proiectul autorităților de la Riad,…