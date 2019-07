Procurorii arădeni care vor să fie judecători ARAD. Doi dintre procurorii care lucreaza la parchetele din Arad vor sa devina judecatori. Acestia si-au depus cereri prin care incearca sa isi schimbe calitatea de acuzatori in cea de judecatori. In luna mai a acestui an, Consiliul Superior al Magistraturii anunta faptul ca se da startul unei sesiuni de numire a procurorilor in functia de judecator la judecatoriile din intreaga tara. „Cererea de numire a procurorilor in functia de judecator se formuleaza in scris si se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de zece zile de la data publicarii pe pagina de internet… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

