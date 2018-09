Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 vizioneaza si analizeaza imaginile ce surprind desfasurarea evenimentelor ce au avut loc in Piata Victoriei si in zona din apropiere in vederea identificarii persoanelor care au agresat jandarmii. "La nivelul Parchetului de pe…

- Liberalii reitereaza ca la inceputul sesiunii parlamentare vor depune motiune simpla impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. Pe de alta parte, surse arata ca Firea ii reproseaza lui Dragnea ca vrea s-o bage la puscarie pe Cliseru ca s-o salveze pe Carmen Dan. “Partidul National Liberal va continua…

- Doi barbati au fost retinuti, joi, in urma perchezitiilor facute in dosarul privind agresarea a doi jandarmi si sustragerea unei arme la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, Parchetul precizand ca unul dintre ei a lovit un jandarm, iar celalalt a tras un foc de arma cu pistolul furat de la femeia…

- In cauza avand ca obiect infractiunile de ultraj agresiune asupra a doi lucratori de jandarmerie , nerespectarea regimului armelor si munitiilor sustragerea unei arme si tulburarea ordinii si linistii publice, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare…

- Parchetul General a publicat joi lista munitiei folosita de Jandarmeria Romana pe 10 august impotriva manifestantilor din Piata Victoriei, precizand ca aceasta are ”certificat de calitate si garantie”, precum si „declaratie de conformitate”.

- Parchetul de pe langa Tribunalul București și Poliția Capitalei - Serviciul Omoruri, in scopul stabilirii tuturor circumstanțelor in care au fost agresați cei doi jandarmi din Piata Victoriei, solicita sprijinul presei si al populatiei."Rugam cetațenii care il recunosc pe barbatul ce apare…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti, Georgian Enache, a spus ca vor fi luate masuri pentru identificarea celor care au provocat incidentele, precizand ca au existat persoane care au aruncat spre fortele de ordine cu chiar cu bucati de asfalt sau cu pungi cu urina. Conform reprezentantilor…

- Una dintre persoanele suspectate ca ar fi agresat doi jandarmi la protestul care a avut loc pe 4 iulie, in Piața Victoriei, a fost identificata, fiind sesizat parchetul in acest caz. Este vorba despre un barbat de 37 de ani din Bacau.Alte patru persoane au primit amenzi, miercuri seara, de…